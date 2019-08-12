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Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми

13.08.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми: настоящая теплота и любовь в семье президента страны покорила украинцев.

Первая леди Украины Елена Зеленская показала украинцам весьма редкие семейные фотографии. Буквально за несколько часов снимки набрали сотни тысяч лайков. Украинцы отмечают, что Саша и ее брат очень милые и обаятельные. 



Снимки детей были опубликованы в сети Instagram.

До этого момента Елена Зеленская фотографии детей не публиковала.
 
 
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Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми: настоящая теплота и любовь в семье президента страны покорила украинцев.
 
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