Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми

Первая леди Украины Елена Зеленская показала украинцам весьма редкие семейные фотографии. Буквально за несколько часов снимки набрали сотни тысяч лайков. Украинцы отмечают, что Саша и ее брат очень милые и обаятельные.













Снимки детей были опубликованы в сети Instagram.



