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Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми
Источник материала: Партизан
Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми: настоящая теплота и любовь в семье президента страны покорила украинцев.
Первая леди Украины Елена Зеленская показала украинцам весьма редкие семейные фотографии. Буквально за несколько часов снимки набрали сотни тысяч лайков. Украинцы отмечают, что Саша и ее брат очень милые и обаятельные.
Снимки детей были опубликованы в сети Instagram.
До этого момента Елена Зеленская фотографии детей не публиковала.
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Елена Зеленская поделилась редкими кадрами с детьми: настоящая теплота и любовь в семье президента страны покорила украинцев.
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