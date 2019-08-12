Станюта, что на входе на улицу, ограждённую забором, милиционерша не пустила гимнастку без разрешения, ссылаясь, что на улице идет какая-то стройка. В контакт-центре Dana Holdings Станюту направили в отдел продаж, где «пошли подумать и положили трубку».

Почему улица закрыта?

Свабода . Улица Стефании Станюты появилась в Минске в 2014 году. Вместе с частью улицы Кольцова она перекрыта забором, рядом с которым находится шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. За забором - коттеджный поселок, передает радио





В 2016 году Мингорисполком выделил участок земли застройщику Dana Holdings. Здесь компания построила 14 коттеджей, однако в свободную продажу они не поступали.









Dana Holdings - компания-застройщик, подконтрольная сербским бизнесменам - братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, лично знакомым с Лукашенко.