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Сербские "строители" совсем охамели! Мелитину Станюту не пустили на улицу имени ее прабабушки

13.08.2019 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционер не пустила гимнастку Мелитину Станюту на улицу, которая названа в честь ее прабабушки — культовой белорусской актирисы Стефании Станюты.

Улица находится на окраине Минска на территории коттеджного поселка компании Dana Holdings. Об этом гимнастка рассказала в своем инстаграме.

Станюта пишет, что на входе на улицу, ограждённую забором, милиционерша не пустила гимнастку без разрешения, ссылаясь, что на улице идет какая-то стройка. В контакт-центре Dana Holdings Станюту направили в отдел продаж, где «пошли подумать и положили трубку».

Почему улица закрыта?

Улица Стефании Станюты появилась в Минске в 2014 году. Вместе с частью улицы Кольцова она перекрыта забором, рядом с которым находится шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. За забором - коттеджный поселок, передает радио Свабода.

В 2016 году Мингорисполком выделил участок земли застройщику Dana Holdings. Здесь компания построила 14 коттеджей, однако в свободную продажу они не поступали.


Dana Holdings - компания-застройщик, подконтрольная сербским бизнесменам - братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, лично знакомым с Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Милиционер не пустила гимнастку Мелитину Станюту на улицу, которая названа в честь ее прабабушки — культовой белорусской актирисы Стефании Станюты.
 
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