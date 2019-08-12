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Сербские "строители" совсем охамели! Мелитину Станюту не пустили на улицу имени ее прабабушки
Источник материала: Партизан
Милиционер не пустила гимнастку Мелитину Станюту на улицу, которая названа в честь ее прабабушки — культовой белорусской актирисы Стефании Станюты.
Улица находится на окраине Минска на территории коттеджного поселка компании Dana Holdings. Об этом гимнастка рассказала в своем инстаграме.
Станюта
Почему улица закрыта?
Улица Стефании Станюты появилась в Минске в 2014 году. Вместе с частью улицы Кольцова она перекрыта забором, рядом с которым находится шлагбаум и контрольно-пропускной пункт. За забором - коттеджный поселок, передает радио
В 2016 году Мингорисполком выделил участок земли застройщику Dana Holdings. Здесь компания построила 14 коттеджей, однако в свободную продажу они не поступали.
Dana Holdings - компания-застройщик, подконтрольная сербским бизнесменам - братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, лично знакомым с Лукашенко.
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Милиционер не пустила гимнастку Мелитину Станюту на улицу, которая названа в честь ее прабабушки — культовой белорусской актирисы Стефании Станюты.
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