Полный обзор «А1 Альфа» за 199 рублей. Стоит покупать или нет?

Источник материала: Tut.by

Вчера velcom полностью стал А1. Во время презентации, приуроченной к этому событию, компания показала свой первый «железный» продукт под новым брендом — смартфон «А1 Альфа». Мы уже успели протестировать новинку с ценой в 199 рублей и рассказываем, удастся ли ей конкурировать с другими аппаратами бюджетного сегмента.





Полностью пластиковый корпус

В А1 не стали скрывать, что смартфон создан на базе модели от ZTE. Судя по техническим характеристикам и дизайну «Альфы», гаджет является братом-близнецом ZTE Blade V10 Vita .

У нас будут продаваться модификации в черном и темно-зеленом цвете («Альфа» есть и не некоторых других рынках группы A1 TAG). На наш взгляд, выигрывает последняя версия. За счет расцветки она выглядит чуть более интересно и пытается выделяться на фоне других недорогих устройств от сторонних производителей.





Из ярких элементов имеется оранжевая кнопка питания на правой грани. Для удобства ее сделали рифленой, так клавишу проще нащупать. С эргономикой особых проблем у новой «Альфы» также нет. Несмотря на полностью пластиковый корпус, в руке устройство ощущается вполне монолитным — во всяком случае, скрипов при сжатии гаджета не возникает.





В комплекте с «Альфой» есть простенький силиконовый чехол и проводные наушники. Правда, первым покупателям новинки в А1 обещают подарок — более качественный чехол из софт-тач пластика.

Из плюсов, особенно как для девайса ценой в 199 рублей, остановимся на сканере отпечатков пальцев на задней панели «Альфы». Датчик работает достаточно быстро (не больше секунды) и практически всегда узнает владельца. К сожалению, сказать то же о функции разблокировки по лицу не получается. Режим кое-как работает при хорошем освещении (дольше в сравнении с активацией по пальцу) и почти бесполезен при недостатке света.





В остальном перед нами — ничем внешне не выделяющийся аппарат с возможностью установки двух SIM-карт (или одной «симки» и карты памяти), одинарным динамиком и морально устаревшим портом microUSB. К минусам относится и отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте в 5 ГГц.

Хороший экран

Диагональ экрана «Альфы» составляет 6,26 дюймов, матрица — IPS, разрешение — 1520 на 720 точек (269 ppi).

Последнее, впрочем, восприятию картинки особо не мешает. Конечно, если поднести смартфон вплотную к глазам, отдельные пиксели станут заметны. Но при нормальном использовании гаджета на расстоянии вытянутой руки рыхлости в шрифтах или других мелких элементах интерфейса не видно.





К цветопередаче вопросов у нас не возникло. Очевидно, что о качестве OLED-матриц говорить не приходится, но большинству пользователей дисплей «Альфы» наверняка понравится — изображение выглядит естественно, без цветовой инверсии.

Максимальной яркости, пускай и без серьезного запаса, хватает для использования «Альфы» даже на улице под солнцем. А вот под углом картинка немного темнеет. Но такой эффект есть у многих IPS-экранов.





Из недостатков — отсутствие олеофобного покрытия. Из-за этого палец не так приятно скользит по панели, при этом сразу же оставляя грязные следы. Возможно, на экран «Альфы» лучше будет сразу же наклеить защитную пленку (она также достанется в подарок первым покупателям устройства).

Производительность — самая большая проблема «Альфы»

Смартфон работает на процессоре Unisoc SC9863A (до 1,6 ГГц, 28-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 3 ГБ, за графику отвечает чип PowerVR GE8322 / IMG8322. Операционная система — Android 9. Внешне она чем-то напоминает «чистый» Android One. Из плюсов — отсутствие большого количества предустановленных программ (и это при том, что смартфон «операторский»).





Скажем прямо: производительной подобную платформу назвать вряд ли получится. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал чуть больше 70 тысяч баллов. На сегодняшний день, это достаточно скромный результат. В обычной жизни недостаток мощности также вполне заметен — интерфейс отвечает на прикосновения не очень быстро (заметно даже при перелистывании рабочих столов), о комфортной игре в «тяжелые» проекты вроде PUBG говорить также не приходится.

Впрочем, набор «основных» программ вроде Instagram, Twitter, VK, Viber, YouTube, клиента банка и приложения для прослушивания музыки будет работать без особых нареканий. Просто запаса по производительности у «Альфы» практически нет.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора «Альфы» составляет 3100 мАч. От полного заряда смартфон вполне может проработать около одного дня без подключения к электросети — достойный результат. Важно, что на такое можно рассчитывать при достаточно активном использовании — с постоянно включенным мобильным интернетом или Wi-Fi, синхронизацией почтовых ящиков и на яркости не менее 60−70%.





Наши наблюдения подтверждаются синтетическим тестом AnTuTu Tester. В нем «Альфа» набрала почти семь тысяч очков — средний, но вполне достаточный показатель. Технологии ускоренной подзарядки в смартфоне не предусмотрено. Но с учетом цены это с легкостью можно простить.

Неожиданно, неплохая основная камера

Основная камера в «Альфе» двойная, что для бюджетного смартфона уже хорошо. Разрешение первого фотомодуля — 13 Мп (f/2.0), второго, для определения глубины объектов в кадре — 2 Мп (f/2.4). В наличии также функция автоматического HDR.

Ниже — серия фотографий, сделанная с HDR в разных условиях съемки:





















При достаточном освещении днем фотографии с «Альфы» выходят неплохого качества — во всяком случае, если не кропить кадры. Конечно, разница со снимками более дорогих смартфонов ощущается, но большинству пользователей и этого может оказаться достаточно (особенно если не забывать про цену в 199 рублей).

Вечером ситуация с фотосъемкой неоднозначная. Из-за отсутствия оптической стабилизации шанс получить смазанный снимок, как на первом фото ниже, довольно высок. Но иногда, особенно при фотографировании неподвижных объектов с постоянной подсветкой, снимки получаются более чем приемлемыми:















А вот как снимает фронтальная 8-мегапиксельная камера (f/2.0) с включенными «улучшалками» лица:





Резюме

«А1 Альфа» стоит 199 рублей при покупке одним платежом и 297 рублей при выборе рассрочки. На наш взгляд, интерес может представлять только первый вариант, в ценовом диапазоне около 300 рублей конкуренция становится намного жестче.





К основным плюсам «A1 Альфа» относится достаточно быстрый сканер отпечатков пальцев, возможность установки второй SIM-карты или карты памяти, достойное время работы на одном заряде (порядка одного дня), а также неплохая сдвоенная основная камера. Последняя при небольшой сноровке может сделать более и менее приличный снимок даже при недостатке освещения. Кому-то может оказаться важным и объем постоянной памяти в 64 ГБ.

Из минусов: низкая производительность (запаса по мощности на будущее у смартфона нет), полностью пластиковый корпус, морально устаревший порт USB-C и отсутствие поддержки Wi-Fi сетей на частоте в 5 ГГц. Разблокировка по лицу также могла бы быть чуть шустрее.

В сегменте «до 200 рублей» серьезных конкурентов у «Альфы», на наш взгляд, действительно немного. Но если добавить рублей 40−50, то для покупки становятся доступны бюджетные модели китайских брендов вроде Xiaomi Redmi 7A ( наш обзор ). Если вы готовы потратить порядка 300 рублей, то альтернативу может составить, например, Samsung Galaxy A10 ( обзор ).

За предоставленный на тест смартфон благодарим компанию А1 . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные смартфоны: