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Полный обзор «А1 Альфа» за 199 рублей. Стоит покупать или нет?

13.08.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера velcom полностью стал А1. Во время презентации, приуроченной к этому событию, компания показала свой первый «железный» продукт под новым брендом — смартфон «А1 Альфа». Мы уже успели протестировать новинку с ценой в 199 рублей и рассказываем, удастся ли ей конкурировать с другими аппаратами бюджетного сегмента.


Полностью пластиковый корпус

В А1 не стали скрывать, что смартфон создан на базе модели от ZTE. Судя по техническим характеристикам и дизайну «Альфы», гаджет является братом-близнецом ZTE Blade V10 Vita.

У нас будут продаваться модификации в черном и темно-зеленом цвете («Альфа» есть и не некоторых других рынках группы A1 TAG). На наш взгляд, выигрывает последняя версия. За счет расцветки она выглядит чуть более интересно и пытается выделяться на фоне других недорогих устройств от сторонних производителей.


Из ярких элементов имеется оранжевая кнопка питания на правой грани. Для удобства ее сделали рифленой, так клавишу проще нащупать. С эргономикой особых проблем у новой «Альфы» также нет. Несмотря на полностью пластиковый корпус, в руке устройство ощущается вполне монолитным — во всяком случае, скрипов при сжатии гаджета не возникает.


В комплекте с «Альфой» есть простенький силиконовый чехол и проводные наушники. Правда, первым покупателям новинки в А1 обещают подарок — более качественный чехол из софт-тач пластика.

Из плюсов, особенно как для девайса ценой в 199 рублей, остановимся на сканере отпечатков пальцев на задней панели «Альфы». Датчик работает достаточно быстро (не больше секунды) и практически всегда узнает владельца. К сожалению, сказать то же о функции разблокировки по лицу не получается. Режим кое-как работает при хорошем освещении (дольше в сравнении с активацией по пальцу) и почти бесполезен при недостатке света.


В остальном перед нами — ничем внешне не выделяющийся аппарат с возможностью установки двух SIM-карт (или одной «симки» и карты памяти), одинарным динамиком и морально устаревшим портом microUSB. К минусам относится и отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте в 5 ГГц.

Хороший экран

Диагональ экрана «Альфы» составляет 6,26 дюймов, матрица — IPS, разрешение — 1520 на 720 точек (269 ppi).

Последнее, впрочем, восприятию картинки особо не мешает. Конечно, если поднести смартфон вплотную к глазам, отдельные пиксели станут заметны. Но при нормальном использовании гаджета на расстоянии вытянутой руки рыхлости в шрифтах или других мелких элементах интерфейса не видно.


К цветопередаче вопросов у нас не возникло. Очевидно, что о качестве OLED-матриц говорить не приходится, но большинству пользователей дисплей «Альфы» наверняка понравится — изображение выглядит естественно, без цветовой инверсии.

Максимальной яркости, пускай и без серьезного запаса, хватает для использования «Альфы» даже на улице под солнцем. А вот под углом картинка немного темнеет. Но такой эффект есть у многих IPS-экранов.


Из недостатков — отсутствие олеофобного покрытия. Из-за этого палец не так приятно скользит по панели, при этом сразу же оставляя грязные следы. Возможно, на экран «Альфы» лучше будет сразу же наклеить защитную пленку (она также достанется в подарок первым покупателям устройства).

Производительность — самая большая проблема «Альфы»

Смартфон работает на процессоре Unisoc SC9863A (до 1,6 ГГц, 28-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 3 ГБ, за графику отвечает чип PowerVR GE8322 / IMG8322. Операционная система — Android 9. Внешне она чем-то напоминает «чистый» Android One. Из плюсов — отсутствие большого количества предустановленных программ (и это при том, что смартфон «операторский»).


Скажем прямо: производительной подобную платформу назвать вряд ли получится. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон набрал чуть больше 70 тысяч баллов. На сегодняшний день, это достаточно скромный результат. В обычной жизни недостаток мощности также вполне заметен — интерфейс отвечает на прикосновения не очень быстро (заметно даже при перелистывании рабочих столов), о комфортной игре в «тяжелые» проекты вроде PUBG говорить также не приходится.

Впрочем, набор «основных» программ вроде Instagram, Twitter, VK, Viber, YouTube, клиента банка и приложения для прослушивания музыки будет работать без особых нареканий. Просто запаса по производительности у «Альфы» практически нет.

Время автономной работы

Емкость аккумулятора «Альфы» составляет 3100 мАч. От полного заряда смартфон вполне может проработать около одного дня без подключения к электросети — достойный результат. Важно, что на такое можно рассчитывать при достаточно активном использовании — с постоянно включенным мобильным интернетом или Wi-Fi, синхронизацией почтовых ящиков и на яркости не менее 60−70%.


Наши наблюдения подтверждаются синтетическим тестом AnTuTu Tester. В нем «Альфа» набрала почти семь тысяч очков — средний, но вполне достаточный показатель. Технологии ускоренной подзарядки в смартфоне не предусмотрено. Но с учетом цены это с легкостью можно простить.

Неожиданно, неплохая основная камера

Основная камера в «Альфе» двойная, что для бюджетного смартфона уже хорошо. Разрешение первого фотомодуля — 13 Мп (f/2.0), второго, для определения глубины объектов в кадре — 2 Мп (f/2.4). В наличии также функция автоматического HDR.

Ниже — серия фотографий, сделанная с HDR в разных условиях съемки:











При достаточном освещении днем фотографии с «Альфы» выходят неплохого качества — во всяком случае, если не кропить кадры. Конечно, разница со снимками более дорогих смартфонов ощущается, но большинству пользователей и этого может оказаться достаточно (особенно если не забывать про цену в 199 рублей).

Вечером ситуация с фотосъемкой неоднозначная. Из-за отсутствия оптической стабилизации шанс получить смазанный снимок, как на первом фото ниже, довольно высок. Но иногда, особенно при фотографировании неподвижных объектов с постоянной подсветкой, снимки получаются более чем приемлемыми:








А вот как снимает фронтальная 8-мегапиксельная камера (f/2.0) с включенными «улучшалками» лица:


Резюме

«А1 Альфа» стоит 199 рублей при покупке одним платежом и 297 рублей при выборе рассрочки. На наш взгляд, интерес может представлять только первый вариант, в ценовом диапазоне около 300 рублей конкуренция становится намного жестче.


К основным плюсам «A1 Альфа» относится достаточно быстрый сканер отпечатков пальцев, возможность установки второй SIM-карты или карты памяти, достойное время работы на одном заряде (порядка одного дня), а также неплохая сдвоенная основная камера. Последняя при небольшой сноровке может сделать более и менее приличный снимок даже при недостатке освещения. Кому-то может оказаться важным и объем постоянной памяти в 64 ГБ.

Из минусов: низкая производительность (запаса по мощности на будущее у смартфона нет), полностью пластиковый корпус, морально устаревший порт USB-C и отсутствие поддержки Wi-Fi сетей на частоте в 5 ГГц. Разблокировка по лицу также могла бы быть чуть шустрее.

В сегменте «до 200 рублей» серьезных конкурентов у «Альфы», на наш взгляд, действительно немного. Но если добавить рублей 40−50, то для покупки становятся доступны бюджетные модели китайских брендов вроде Xiaomi Redmi 7A (наш обзор). Если вы готовы потратить порядка 300 рублей, то альтернативу может составить, например, Samsung Galaxy A10 (обзор).

За предоставленный на тест смартфон благодарим компанию А1. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные смартфоны:

 
 
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