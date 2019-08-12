У съезда с трассы Р23 в Валерьянах солигорчанин попал в ДТП

Источник материала: Слуцк Город





Авария произошла вчера около 11:30 на перекрестке неравнозначных дорог вблизи деревни Валерьяны Узденского района. Выезжая со второстепенной дороги, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter совершил столкновение с Volkswagen LT.

За рулем Volkswagen Transporter находился водитель 1977 года рождения, который двигался по съезду с автодороги Р23 (Минск-Микашевичи) к автодороге Р68 (Пуховичи-Узда-Негорелое).

— При выезде со второстепенной дороги водитель «Транспортёра» совершил столкновение с автомобилем Volkswagen LT, который двигался по главной, — рассказали в ГАИ Минской области. — За рулем Volkswagen LT находился житель Солигорска 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир Volkswagen Transporter, который не был пристегнут ремнем безопасности. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.











