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Когда в этом году пройдут линейки, если 1 сентября — воскресенье?
13.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому школьные линейки пройдут на день позже: в понедельник, 2 сентября.
В этом году первоклассниками станут около 115 тысяч детей. Всего в Беларуси будут учиться 1 миллион 30 тысяч школьников.
В 2019—2020 учебном году в стране будут работать около 3 тысяч средних учебных заведений. Восемь из них — новые: эти школы впервые откроют свои двери для учащихся.
Каникулы в этом учебном году будут такими:
осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 года включительно;
зимние — 17 дней: с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020-го включительно;
весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 года включительно;
летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Первым и вторым классам повезет: в третьей четверти для них устроят дополнительные зимние каникулы длиною в 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года.
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В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому школьные линейки пройдут на день позже: в понедельник, 2 сентября. В этом году первоклассниками станут...
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