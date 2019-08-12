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Роналду рассказал, чем он отличается от Месси

13.08.2019 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о главном, по его мнению, отличии между ним и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Цитату приводит Матч ТВ.


— Вся разница между нами заключается в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами и становился лучшим бомбардиром турнира шесть раз. Лео — классный игрок, его будут помнить за пять «Золотых мячей», а также за высочайший уровень игры, который он показывает год за годом, — считает Роналду.

Отметим, что оба футболиста — легенды нашего времени. У Месси и Роналду по пять «Золотых мячей». Португальский футболист выигрывал Лигу чемпионов один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза — в составе «Реала». Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза вместе с «Барселоной».

Кроме того, у футболистов много наград в сборных. Роналду — чемпион Европы 2016 года, победитель Лиги наций УЕФА 2018/19, серебряный призер чемпионата Европы 2004 и бронзовый призер чемпионата Европы 2012.

Месси — чемпион Олимпийских игр 2008, серебряный призер чемпионата мира 2014, серебряный призер Кубка Америки в 2007, 2015, 2016 годах.

 
 
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