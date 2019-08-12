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Зарплаты в Новой Зеландии разрешили выдавать криптовалютами

13.08.2019 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зарплаты в Новой Зеландии разрешили выдавать криптовалютами

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах.

Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны, сообщает Financial Times. Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех лет.

Налоговая служба страны постановила, что компании могут платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении нескольких условий. Эти выплаты будут осуществляться за выполнение работы, предусмотренной трудовым соглашением, платежи в криптовалютах будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах (например, в новозеландских долларах), а также будут выплачиваться ежемесячно и быть постоянной частью зарплаты сотрудника (включая полную выдачу зарплаты в криптовалюте). При этом выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а сотрудник должен быть в состоянии свободно обменять ее на стандартное средство платежа.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах.
 
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