|
Зарплаты в Новой Зеландии разрешили выдавать криптовалютами
13.08.2019 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах.
Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны, сообщает Financial Times. Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех лет.
Налоговая служба страны постановила, что компании могут платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении нескольких условий. Эти выплаты будут осуществляться за выполнение работы, предусмотренной трудовым соглашением, платежи в криптовалютах будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах (например, в новозеландских долларах), а также будут выплачиваться ежемесячно и быть постоянной частью зарплаты сотрудника (включая полную выдачу зарплаты в криптовалюте). При этом выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а сотрудник должен быть в состоянии свободно обменять ее на стандартное средство платежа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)