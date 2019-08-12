Суд отказался рассматривать жалобу на Лукашенко из-за выборов

Ленинский суд Минска отказался даже рассматривать жалобу 20-летней студентки на Александра Лукашенко из-за досрочных выборов.

Жалобу в суд 20-летняя студентка Елизавета подала на Александра Лукашенко 9 августа. Она считает, что из-за того, что выборы пройдут в ноябре 2019 года (на 10 месяцев ранее планового срока), нарушаются ее права быть избранной, так как ей не исполнится 21 год.

Ответ на жалобу размещен сегодня в телеграмм-канале «Выборы. Беларусь». Судья И. Бролишс отказал в ее рассмотрении ввиду неподведомственности.

«Поскольку Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд с жалобой по вопросам подготовки и проведения выборов, а, кроме того, обжалуемое решение должностного лица носит нормативный характер, суд считает, что в возбуждении гражданского дела следует отказать ввиду неподведомственности», - сказано в документе.

В свою очередь, авторы анонимного канала ставят обоснование отказа под сомнение.

«Статьей 60 Конституции и статьей 353 ГПК предусмотрено право обжаловать любое действие государства, ущемляющее твои права. Исключение из этого правила только одно: если законом предусмотрен иной орган, куда можно обратиться за защитой своих прав. В Избирательном кодексе не сказано, куда ещё можно пожаловаться на указ президента о назначении выборов. Судья Бролишс такой орган тоже не называет. Получается, этот указ вообще не подлежит обжалованию?» - отметили там.

Там подчеркнули, что «Конституция нарушена, права тысяч граждан ущемлены, а суд даже не рассматривает их жалобы».

Напомним, что глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года .