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Суд отказался рассматривать жалобу на Лукашенко из-за выборов
Источник материала: БДГ
Ленинский суд Минска отказался даже рассматривать жалобу 20-летней студентки на Александра Лукашенко из-за досрочных выборов.
Жалобу в суд 20-летняя студентка Елизавета подала на Александра Лукашенко 9 августа. Она считает, что из-за того, что
Ответ на жалобу размещен сегодня в телеграмм-канале «Выборы. Беларусь». Судья И. Бролишс отказал в ее рассмотрении ввиду неподведомственности.
«Поскольку Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд с жалобой по вопросам подготовки и проведения выборов, а, кроме того, обжалуемое решение должностного лица носит нормативный характер, суд считает, что в возбуждении гражданского дела следует отказать ввиду неподведомственности», - сказано в документе.
В свою очередь, авторы анонимного канала ставят обоснование отказа под сомнение.
«Статьей 60 Конституции и статьей 353 ГПК предусмотрено право обжаловать любое действие государства, ущемляющее твои права. Исключение из этого правила только одно: если законом предусмотрен иной орган, куда можно обратиться за защитой своих прав. В Избирательном кодексе не сказано, куда ещё можно пожаловаться на указ президента о назначении выборов. Судья Бролишс такой орган тоже не называет. Получается, этот указ вообще не подлежит обжалованию?» - отметили там.
Там подчеркнули, что «Конституция нарушена, права тысяч граждан ущемлены, а суд даже не рассматривает их жалобы».
Напомним, что глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране
Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в
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Ленинский суд Минска отказался даже рассматривать жалобу 20-летней студентки на Александра Лукашенко из-за досрочных выборов.
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