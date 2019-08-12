ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отказался рассматривать жалобу на Лукашенко из-за выборов

13.08.2019 15:23 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Ленинский суд Минска отказался даже рассматривать жалобу 20-летней студентки на Александра Лукашенко из-за досрочных выборов.

Жалобу в суд 20-летняя студентка Елизавета подала на Александра Лукашенко 9 августа. Она считает, что из-за того, что выборы пройдут в ноябре 2019 года (на 10 месяцев ранее планового срока), нарушаются ее права быть избранной, так как ей не исполнится 21 год.

Ответ на жалобу размещен сегодня в телеграмм-канале «Выборы. Беларусь». Судья И. Бролишс отказал в ее рассмотрении ввиду неподведомственности.

«Поскольку Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд с жалобой по вопросам подготовки и проведения выборов, а, кроме того, обжалуемое решение должностного лица носит нормативный характер, суд считает, что в возбуждении гражданского дела следует отказать ввиду неподведомственности», - сказано в документе.

В свою очередь, авторы анонимного канала ставят обоснование отказа под сомнение.

«Статьей 60 Конституции и статьей 353 ГПК предусмотрено право обжаловать любое действие государства, ущемляющее твои права. Исключение из этого правила только одно: если законом предусмотрен иной орган, куда можно обратиться за защитой своих прав. В Избирательном кодексе не сказано, куда ещё можно пожаловаться на указ президента о назначении выборов. Судья Бролишс такой орган тоже не называет. Получается, этот указ вообще не подлежит обжалованию?» - отметили там.

Там подчеркнули, что «Конституция нарушена, права тысяч граждан ущемлены, а суд даже не рассматривает их жалобы».

Напомним, что глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.

Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в свободных выборов в Беларуси не будет и готовится к наблюдению в рамках кампании "Право выбора".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ленинский суд Минска отказался даже рассматривать жалобу 20-летней студентки на Александра Лукашенко из-за досрочных выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика