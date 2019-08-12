ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"

13.08.2019 14:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Мировые кассовые сборы "Короля Льва" достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году мультфильмом "Холодное сердце" - $1,29 млрд. На третье место опустилась "Суперсемейка 2" (2018 год, $1,24 млрд), на четвертое - "Миньоны" (2015 год, $1,16 млрд). Пятое место в списке занимает "История игрушек: Большой побег" (2010 год, $1,07 млрд).

Кроме того, "Король Лев" стал самым успешным ремейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $987 млн.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые кассовые сборы "Короля Льва" достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории, по данным сайта BoxOfficeMojo.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика