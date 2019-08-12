Центр миниинвазивной эндоскопической хирургии будет создан в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Центр миниинвазивной эндоскопической хирургии будет создан на базе Республиканского клинического медицинского центра, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующая информация была озвучена в ходе доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана Александру Лукашенко во вторник.

"Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые современные медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения позвоночника, заболеваний урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Шейман доложил о выполнении данных ранее главой государства поручений, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж. "Работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь", - уточнили в пресс-службе.

Управляющий делами также проинформировал о проводимой по поручению Лукашенко работе на Африканском континенте. "В стадии завершения совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. Создается также автотранспортное предприятие по перевозке грузов в регионе юга Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередач", - говорится в сообщении пресс-службе.

На встрече также был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать его системе.