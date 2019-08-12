ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр миниинвазивной эндоскопической хирургии будет создан в Беларуси

13.08.2019 14:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Центр миниинвазивной эндоскопической хирургии будет создан на базе Республиканского клинического медицинского центра, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующая информация была озвучена в ходе доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана Александру Лукашенко во вторник.

"Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые современные медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения позвоночника, заболеваний  урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Шейман доложил о выполнении данных ранее главой государства поручений, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж. "Работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь", - уточнили в пресс-службе.

Управляющий делами также проинформировал о проводимой по поручению Лукашенко работе  на Африканском континенте. "В стадии завершения  совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. Создается также автотранспортное предприятие по перевозке грузов в регионе юга Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередач", - говорится в сообщении пресс-службе.

На встрече также был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать его системе.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр миниинвазивной эндоскопической хирургии будет создан на базе Республиканского клинического медицинского центра, сообщила пресс-служба главы государства....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебской области будут ликвидированы два предприятия мелиоративных систем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки женские кожаные италия распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика