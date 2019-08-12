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Сельский кабриолет сделал белорус. Посмотрите на это чудо техники из авто и трактора
Источник материала: СТВ
Мастер из деревни Винорово сделал возле дома музей под открытым небом и организовал множество развлечений. Это место часто называют сельским Диснейлендом, рассказали в программе
Выглядит, конечно, непривычно, но впечатлений от такой поездки, действительно, море.
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Мастер из деревни Винорово сделал возле дома музей под открытым небом и организовал множество развлечений. Это место часто называют сельским Диснейлендом,...
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