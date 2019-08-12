Сельский кабриолет сделал белорус. Посмотрите на это чудо техники из авто и трактора

Источник материала: СТВ

Мастер из деревни Винорово сделал возле дома музей под открытым небом и организовал множество развлечений. Это место часто называют сельским Диснейлендом, рассказали в программе «Центральный регион» .

Пожалуй, самый необычный аттракцион в Виноровском парке развлечений – катание на сельском кабриолете.





Хоть у машины крыша есть, да и сама она не на ходу – название среди местных прижилось. Главный тягач здесь – трактор, автомобиль выполняет функцию повозки.





Выглядит, конечно, непривычно, но впечатлений от такой поездки, действительно, море.



