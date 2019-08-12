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Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов
Источник материала: СТВ
Новости Северной Македонии. Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо красок стилист использует отрезанные волосы своих клиентов. Среди работ женщины – изображения мировых звезд: футболистов Лионеля Месси и Рональдиньо, а также Рианны и Эминема. Картины живут до первой уборки. Пользователи интернета высоко оценили увлечение женщины.
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Новости Северной Македонии. Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо красок стилист...
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