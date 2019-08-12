В Индии автобус со студентами упал в реку

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Автобус со студентами упал в реку в Индии: пострадали 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Авария произошла на западе страны, примерно в 100 километрах от Мумбаи. Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.



