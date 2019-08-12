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В Индии автобус со студентами упал в реку
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Автобус со студентами упал в реку в Индии: пострадали 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла на западе страны, примерно в 100 километрах от Мумбаи. Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
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Новости Индии. Автобус со студентами упал в реку в Индии: пострадали 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла на западе страны,...
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