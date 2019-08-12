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В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

13.08.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

Однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Жителей трех населенных пунктов готовят к возможной эвакуации. Борьбу с огнем ведут более сотни пожарных и около 50-ти единиц спецтехники.

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

Работу усложняют погодные условия: 40-градусная жара и сильный штормовой ветер. Запах гари ощущается во многих районах Афин. За последние три дня в стране произошло более 180 лесных пожаров.

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных

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Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Однако до сих пор усмирить стихию не...
 
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