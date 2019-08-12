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В Греции горит остров Эвбея. Борьбу с огнём ведут более сотни пожарных
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако до сих пор усмирить стихию не удалось. Жителей трех населенных пунктов готовят к возможной эвакуации. Борьбу с огнем ведут более сотни пожарных и около 50-ти единиц спецтехники.
Работу усложняют погодные условия: 40-градусная жара и сильный штормовой ветер. Запах гари ощущается во многих районах Афин. За последние три дня в стране произошло более 180 лесных пожаров.
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Новости Греции. Греческий остров Эвбея в огне. Возгорание возникло еще ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако до сих пор усмирить стихию не...
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