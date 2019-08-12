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В минской многоэтажке полгода не работали лифты. В дело пришлось вмешаться прокуратуре

13.08.2019 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многоэтажке в Юго-Западе полгода не работало большинство лифтов, поэтому в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Почему это произошло и какие меры приняты, сообщает сайт ведомства.


Фото: Евгений Ерчак

Жители дома на проспекте Любимова, 34 корпус 1 пожаловались в прокуратуру Московского района на то, что у них уже полгода не работают лифты. Как оказалось, все это произошло в процессе замены лифтового оборудования.

Как установила прокуратура, заменить 12 лифтов в этом доме планировали за счет бюджета еще в 2018 году. Но договор строительного подряда заключили в январе 2019-го и наметили завершить работы в конце апреля.

Но на конец июля нормативные сроки выполнения работ по замене лифтов были сорваны. В эксплуатацию не ввели только 9 из 12 лифтов. Причина — нарушения подрядчиком требований технических нормативных актов в сфере строительства. Кроме того, за ходом работ был неэффективный контроль со стороны «ЖКХ № 1 Московского района», сообщает прокуратура.

Жители жаловались и в ЖКХ, и в администрацию Московского района, но информацию о конкретных датах завершения работ и причинах несоблюдения нормативных сроков людям не сообщали. Более того, до поступления обращений жильцам начисляли плату за пользование лифтами.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла генеральному директору КУП «ЖКХ № 1 Московского района Минска» предписание, в котором потребовала устранить недостатки при вводе в эксплуатацию лифтового оборудования и рассмотрении обращений граждан.

В итоге с 26 июля по 2 августа 2019 года оставшиеся 9 лифтов введены в эксплуатацию.

— Подрядчику выставлена досудебная претензия по факту допущенных нарушений сроков строительно-монтажных работ, а жильцам дома сделан перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Виновное должностное лицо, которое не обеспечило контроль за ходом работ и надлежащее рассмотрение обращений, привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщает ведомство.

 
Теги: Минск
 
 
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