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Кто еще хочет сыграть в избирательную рулетку?

13.08.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До выборов депутатов Палаты Представителей Беларуси осталось 96 дней. Представители основных оппозиционных партий уже заявили об участии в избирательной кампании. А что с общественно-политическими движениями?

О своем участии в избирательной кампании заявило движение за мирные перемены "Говори правду". "Мы начинаем избирательную гонку в Палату представителей Беларуси", — заявляется на официальном сайте движения. 

Как сообщается, уже сформирован национальный избирательный штаб "Говори правду", который возглавил Сергей Возняк.

О своем намерении баллотироваться в депутаты рассказал "Нашей Ниве" лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев. Политик говорит, что пока не принял окончательного решения, где именно он будет баллотироваться:

"Либо это будет один из округов в Минске, пока не скажу какой именно, либо в Дзержинске, где я баллотировался в прошлый раз".

Сопредседатель "ГП" Татьяна Короткевич пока не определилась с целесообразностью своего участия в выборах.

Что касается Белорусской Христианской демократии, то пока на официальном сайте оргкомитета партии отсутствует информация об участии в избирательной кампании. 

Но как успел сообщить "Нашей Ниве" сопредседатель БХД Павел Северинец часть членов БХД будет выдвигаться, а часть бойкотирует избирательную кампанию. Сам он не планирует участвовать в выборах.


Об участии в избирательной кампании-2019 Движения "За Свободу" также стало известно из статьи "Нашей Нивы". Руководитель движения Юрий Губаревич рассказал, что баллотироваться будет по месту жительства — Первомайском районе Минска

"Это будет 107 или 108 округ", — говорит он. Официальный сайт движения пока опубликовал информацию только о начале кампании по наблюдению за выборами.
 
Теги: Минск
 
 
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До выборов депутатов Палаты Представителей Беларуси осталось 96 дней. Представители основных оппозиционных партий уже заявили об участии в избирательной...
 
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