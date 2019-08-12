Кто еще хочет сыграть в избирательную рулетку?

О своем участии в избирательной кампании заявило движение за мирные перемены "Говори правду". "Мы начинаем избирательную гонку в Палату представителей Беларуси", — заявляется на официальном сайте движения.





Как сообщается, уже сформирован национальный избирательный штаб "Говори правду", который возглавил Сергей Возняк.





О своем намерении баллотироваться в депутаты рассказал "Нашей Ниве" лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев. Политик говорит, что пока не принял окончательного решения, где именно он будет баллотироваться:





"Либо это будет один из округов в Минске, пока не скажу какой именно, либо в Дзержинске, где я баллотировался в прошлый раз".





Сопредседатель "ГП" Татьяна Короткевич пока не определилась с целесообразностью своего участия в выборах.





Что касается Белорусской Христианской демократии, то пока на официальном сайте оргкомитета партии отсутствует информация об участии в избирательной кампании.





Но как успел сообщить "Нашей Ниве" сопредседатель БХД Павел Северинец часть членов БХД будет выдвигаться, а часть бойкотирует избирательную кампанию. Сам он не планирует участвовать в выборах.









Юрий Губаревич рассказал, что баллотироваться будет по месту жительства — Первомайском районе Об участии в избирательной кампании-2019 Движения "За Свободу" также стало известно из статьи "Нашей Нивы". Руководитель движениярассказал, что баллотироваться будет по месту жительства — Первомайском районе Минска





"Это будет 107 или 108 округ", — говорит он. Официальный сайт движения пока опубликовал информацию только о начале кампании по наблюдению за выборами.