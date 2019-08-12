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Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины на переговорах в Минске
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
Роман Безсмертный, архивное фото
Подробности пока не сообщаются
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по...
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