Наркобароны почивают на лаврах - дети сидят в тюрьме

Свабода. Cуд Минского района приговорил трех несовершеннолетних, обвиняемых в распространении наркотиков в составе организованной группы, к 9 и 10 годам лишения свободы. К ним применена амнистия - срок сократили на 2 года, передает радио





На момент ареста младшему, Егору С., было всего 15 лет. Он учился в Минском колледже предпринимательства, куда поступил после учебы в СШ №101. Он осужден на 10 лет, к нему применена амнистия. Реальный срок - 8 лет.





Вячеславу Л. и Андрею С. - 16 и 17 лет. Они учились в СШ № 67.





Вячеслава Л. также приговорили к 10 годам лишения свободы, реальный срок с учетом амнистии - 8 лет.





Андрею С. зачислили чистосердечное признание и дали на 1 год меньше - 9, реальный срок - 7 лет.





Всех трех задержали 1 ноября 2018 года, и с тех пор они находятся в Жодинской тюрьме.





В уголовном деле фигурировали 44 эпизода закладок. 38 из них - разрешенная во многих странах мира марихуана.





Согласно материалам следствия, максимальная закладка в 54 грамма была сделана в лесу около населенного пункта Новая Веска под Минском. Минимальная, на 0,09 грамма марихуаны, - в жилом доме на проспекте Газеты «Звезда».









Марихуаны всего было заложено более 400 граммов. Еще в 6 закладках якобы находился психотроп «Альфа ПВП».





Родители подростков намерены обжаловать приговор.





Вместе с тем следствие, как всегда, не выяснило, у кого, где и при каких обстоятельствах ребята получали наркотики: «у неопределенного лица, в неустановленном месте, в неустановленное время».





Похоже, наши следователи только и умеют, что арестовывать и сажать детей. А тех, кого принято сажать во всем мире, они даже не пытаются найти.





Либо страшно рисковать здоровьем, а, возможно, и жизнью. Либо крышуют "кого надо", а им за это сливают "шестерок".