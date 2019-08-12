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Наркобароны почивают на лаврах - дети сидят в тюрьме

13.08.2019 15:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 года на троих. В Минске вынесен очередной убийственный приговор подросткам по обвинению в распространении наркотиков.

Наркобароны почивают на лаврах - дети сидят в тюрьме
Cуд Минского района приговорил трех несовершеннолетних, обвиняемых в распространении наркотиков в составе организованной группы, к 9 и 10 годам лишения свободы. К ним применена амнистия - срок сократили на 2 года, передает радио Свабода.

На момент ареста младшему, Егору С., было всего 15 лет. Он учился в Минском колледже предпринимательства, куда поступил после учебы в СШ №101. Он осужден на 10 лет, к нему применена амнистия. Реальный срок - 8 лет.

Вячеславу Л. и Андрею С. - 16 и 17 лет. Они учились в СШ № 67. 

Вячеслава Л. также приговорили к 10 годам лишения свободы, реальный срок с учетом амнистии - 8 лет.

Андрею С. зачислили чистосердечное признание и дали на 1 год меньше - 9, реальный срок - 7 лет.

Всех трех задержали 1 ноября 2018 года, и с тех пор они находятся в Жодинской тюрьме.

В уголовном деле фигурировали 44 эпизода закладок. 38 из них - разрешенная во многих странах мира марихуана.

Согласно материалам следствия, максимальная закладка в 54 грамма была сделана в лесу около населенного пункта Новая Веска под Минском. Минимальная, на 0,09 грамма марихуаны, - в жилом доме на проспекте Газеты «Звезда». 


Марихуаны всего было заложено более 400 граммов. Еще в 6 закладках якобы находился психотроп «Альфа ПВП».

Родители подростков намерены обжаловать приговор.

Вместе с тем следствие, как всегда, не выяснило, у кого, где и при каких обстоятельствах ребята получали наркотики: «у неопределенного лица, в неустановленном месте, в неустановленное время».

Похоже, наши следователи только и умеют, что арестовывать и сажать детей. А тех, кого принято сажать во всем мире, они даже не пытаются найти. 

Либо страшно рисковать здоровьем, а, возможно, и жизнью. Либо крышуют "кого надо", а им за это сливают "шестерок".
 
Теги: Минск
 
 
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23 года на троих. В Минске вынесен очередной убийственный приговор подросткам по обвинению в распространении наркотиков.
 
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