Уборочная кампания близится к финишу

Источник материала: Пинский Вестник

Кампанию по уборке зерновых и зернобобовых на Пинщине завершили пятнадцать хозяйств района.



Это открытые акционерные общества «Лопатино», «Оснежицкое», «Охово», «Почапово», «Труд», «Ставокское», «Плещицы», «Лыще», «Пинскагросервис», «Парохонское», «Ласицк», филиал «Невель» Пинского мясокомбината, СУП «ПинскдревАгро», КСУП «Стытычевское», УП «КончицыАгро». На финишной прямой - ОАО «Валище», «Логишин», «Молотковичи» и «Новодворское». По состоянию на утро 12 августа убран 29 381 гектар, или 99,5 % общей площади.



Практически во всех хозяйствах намолот нынешнего года превышает прошлогодний. Исключением стали ОАО «Плещицы» и ОАО «Ласицк», где его снижение связано с погодными условиями: поля находятся на достаточно болотистой местности и во время сильных майских и июньских дождей часть урожая была уничтожена.



Лидирующие позиции по намолоту занимают ОАО «Парохонское» (17 218 т.), ОАО «Валище» (8011 т., уборка еще не завершена) и ОАО «Ставокское» (7220 т.).



В целом по стране белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн тонн зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от запланированного. Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га).



В лидерах - Брестская область (убрано 98,7% площадей, намолочено свыше 1 млн 183 тыс. тонн зерна), Гродненская (убрано 91,6% площадей, намолочено более 1 млн 124 тыс. тонн зерна), Минская (убрано 81,9%, намолочено 1 млн 413,2 тыс. тонн). В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 76,8% площадей (намолочено 569 тыс. тонн зерна), Могилевской - с 74,4% (609,8 тыс. тонн зерна). В Витебской области убрано 55,6% площадей. Аграрии намолотили 617,8 тыс. тонн зерна.



Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. тонн. На 12 августа задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т).



Уборка зерновых и зернобобовых заканчивается, на очереди - кукуруза, гречиха и просо.



Подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото из свободных источников