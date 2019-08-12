ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России показали «лимузин Судного дня». На нем советские ВИПы могли пережить ядерную войну

13.08.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области появился уникальный музейный экспонат. Его можно называть и «танком Судного дня», и «лимузином ядерного апокалипсиса». Официально бронированная редкость называется высокозащищенным транспортным средством «Ладога» и существует, по-видимому, всего в нескольких экземплярах.

«Ладога» создана в 1982 году и должна была служить командно-штабной машиной в СССР. Но не простой машиной: транспортное средство планировалось использовать для высшего военно-политического руководства Советского Союза в случае ядерной войны (как и более известные «самолеты Судного дня»).

Оборудование было соответствующим. «Ладога» была не только отлично защищена от всех видов оружия массового поражения — на машину устанавливали мощную вентиляцию. На случай нехватки воздуха имелись баллоны с кислородом. Комфорт обеспечивал кондиционер — он даже сегодня есть не на всех танках советской школы.

С внешним миром экипаж «Ладоги», состоящий из шести человек, мог сообщаться с помощью самых современных систем связи и наблюдения, включая телекамеры и датчики контроля среды. 42-тонное транспортное средство было создано на основе танка Т-80. Газотурбинный двигатель разгонял машину до 70 километров в час по шоссе. «Ладогу» называли за оборудование и комфортабельность «тяжелым лимузином». Было выпущено, по разным данным, около пяти машин.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика