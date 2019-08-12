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В России показали «лимузин Судного дня». На нем советские ВИПы могли пережить ядерную войну
Источник материала: Tut.by
В городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области появился уникальный музейный экспонат. Его можно называть и «танком Судного дня», и «лимузином ядерного апокалипсиса». Официально бронированная редкость называется высокозащищенным транспортным средством «Ладога» и существует, по-видимому, всего в нескольких экземплярах.
«Ладога» создана в 1982 году и должна была служить командно-штабной машиной в СССР. Но не простой машиной: транспортное средство планировалось использовать для высшего военно-политического руководства Советского Союза в случае ядерной войны (как и более известные «
Оборудование было соответствующим. «Ладога» была не только отлично защищена от всех видов оружия массового поражения — на машину устанавливали мощную вентиляцию. На случай нехватки воздуха имелись баллоны с кислородом. Комфорт обеспечивал кондиционер — он даже сегодня есть не на всех танках советской школы.
С внешним миром экипаж «Ладоги», состоящий из шести человек, мог сообщаться с помощью самых современных систем связи и наблюдения, включая телекамеры и датчики контроля среды. 42-тонное транспортное средство было создано на основе танка Т-80. Газотурбинный двигатель разгонял машину до 70 километров в час по шоссе. «Ладогу» называли за оборудование и комфортабельность «тяжелым лимузином». Было выпущено, по разным данным, около пяти машин.
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Таких машин было выпущено не более пяти штук.
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