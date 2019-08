В России показали «лимузин Судного дня». На нем советские ВИПы могли пережить ядерную войну

Источник материала: Tut.by

В городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области появился уникальный музейный экспонат. Его можно называть и «танком Судного дня», и «лимузином ядерного апокалипсиса». Официально бронированная редкость называется высокозащищенным транспортным средством «Ладога» и существует, по-видимому, всего в нескольких экземплярах.

It’s good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered