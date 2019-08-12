В России показали «лимузин Судного дня». На нем советские ВИПы могли пережить ядерную войну

Источник материала: Tut.by

В городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области появился уникальный музейный экспонат. Его можно называть и «танком Судного дня», и «лимузином ядерного апокалипсиса». Официально бронированная редкость называется высокозащищенным транспортным средством «Ладога» и существует, по-видимому, всего в нескольких экземплярах.

It’s good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL — Artem Beliakov (@skylancer7441) August 10, 2019

«Ладога» создана в 1982 году и должна была служить командно-штабной машиной в СССР. Но не простой машиной: транспортное средство планировалось использовать для высшего военно-политического руководства Советского Союза в случае ядерной войны (как и более известные « самолеты Судного дня »).

Оборудование было соответствующим. «Ладога» была не только отлично защищена от всех видов оружия массового поражения — на машину устанавливали мощную вентиляцию. На случай нехватки воздуха имелись баллоны с кислородом. Комфорт обеспечивал кондиционер — он даже сегодня есть не на всех танках советской школы.

«Ладога» в парке «Патриот» (Каменск-Шахтинский).

Редкий экспонат!

Фото Daniil Khazratkulov pic.twitter.com/BK6MvVnIkn — Andrei_bt (@AndreiBtvt) August 9, 2019

С внешним миром экипаж «Ладоги», состоящий из шести человек, мог сообщаться с помощью самых современных систем связи и наблюдения, включая телекамеры и датчики контроля среды. 42-тонное транспортное средство было создано на основе танка Т-80. Газотурбинный двигатель разгонял машину до 70 километров в час по шоссе. «Ладогу» называли за оборудование и комфортабельность «тяжелым лимузином». Было выпущено, по разным данным, около пяти машин.