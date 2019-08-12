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Власти Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте

13.08.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Новой Зеландии разрешили компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату в криптовалюте. Данное постановление начнет действовать уже в следующем месяце, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его информации, в соответствии с постановлением налоговой службы Новой Зеландии, с 1 сентября разрешается выплачивать заработную плату в криптовалюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. При этом выбираемая цифровая валюта должна быть привязана по крайней мере к одной валюте, которая выступает в качество законного средства платежа. Кроме того, криптовалюта должна быть конвертируемой.

Данное решение не будет касаться самозанятых граждан государства. Размер же подоходного налога для компаний, которые перейдут на оплату труда в криптовалюте, как утверждает газета, не изменится. По мнению экспертов, подобный шаг является довольно рискованным, поскольку колебания цен могут быть слишком большими и быстрыми.

Ранее Facebook заявил о планах выпуска в обращение в 2020 году собственной криптовалюты Libra. Осуществлять транзакции с использованием Libra, по словам представителей компании, можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент приложения.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Постановление начнет действовать уже в следующем месяце.
 
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