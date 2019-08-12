Суд отказался рассматривать жалобу студентки на Лукашенко

Источник материала: KYKY

Как и предполагали: Ленинский суд Минска отказался рассматривать жалобу студентки Елизаветы на Александра Лукашенко. Девушка посчитала , что досрочные парламентские выборы — это незаконно, но она догадывалась, что делу не дадут ход. Так и произошло, о чем сообщили в Telegram-канале «Выборы. Беларусь».

Студентке ответили, что в Избирательном кодексе есть полный перечень оснований для обращения в суд. Жалобу на действия «должностного лица», то есть президента, не могут рассматривать в судах — из-за «неподведомственности».

Авторы канала с решением не согласны. Они уверены, что нкакого исчерпывающего перечня, о котором идет речь, в ИК нет и быть не может. Статья 60 Конституции и статья 353 ГПК обеспечивают право обжаловать любое действие государства, ущемляющее права человека. «Исключение из этого правила только одно: если законом предусмотрен иной орган, куда можно обратиться за защитой своих прав. В ИК не сказано, куда жаловаться на указ президента о назначении выборов. Судья Бролишс такой орган тоже не называет. Получается, этот указ вообще не подлежит обжалованию?» — добавили в Telegram-канале.

Напомним, о существовании жалобы стало известно на прошлой неделе. 20-летняя студентка минского вуза подала в суд на Лукашенко, потому как президент поступил незаконно: он нарушил статьи 93, 94 и 95 Конституции. А тот акт, который Лукашенко подписал 5 августа о выборах в беларуский парламент, нельзя считать нормативным: он не рассчитан на широкий круг людей, его невозможно применить несколько раз.

В статьях Конституции заявлено, что срок полномочий Национального собрания — четыре года, их можно продлить в случае войны либо, например, прекратить досрочно. Парламент реализует свои полномочия в форме сессий. Первая — 2 октября, она длится не более, чем 80 дней, вторая — 2 апреля, не более, чем 90 дней.

Новая дата выборов сокращает на десять месяцев четырехлетний срок полномочий Палаты представителей. А нынешний шестой созыв лишается своих сессий. Законных оснований на такой шаг у Лукашенко нет, уверен истец. При этом девушка уточнила, что сейчас ему 20 лет, день рождения он отметит 7 января. По этой причине он не сможет баллотироваться в Палату представителей: ведь минимальный возраст для этой процедуры — 21 год. В этом беларуска усмотрела нарушение своих прав.