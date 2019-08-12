Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике в 2021 году

Источник материала: Аргументы и факты

В июне 2021 года в Минске на стадионе «Динамо» пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике в суперлиге. Такое решение приняла Международная легкоатлетическая ассоциация во главе со Свеном-Арне ХАНСЕНОМ.

«Это огромная победа для нас. Мы активно продвигаем нашу страну на спортивной арене. В следующем году здесь впервые пройдет турнир под эгидой IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) – командный Чемпионат мира по спортивной ходьбе. Теперь в календаре появился еще один крупный турнир», – сказал глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.

Отметим, что по итогам последнего командного чемпионата Европы в Первой лиге, который проходил в норвежском Саннесе в минувшие выходные, белорусские спортсмены заняли второе место, уступив лишь португальцам. Путевка в элиту досталась только победителям.

Однако теперь на правах хозяина белорусские спортсмены все-таки примут участие в чемпионате Европы-2021 в суперлиге. Всего за победу сразятся девять команд. Среди них действующие победители поляки, а также сборные Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Украины и Португалии. По итогу соревнований на «Динамо» сборные, занявшие восьмое и девятое места, отправятся в Первую лигу.