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В Минске в рамках гастрольного тура выступит Владимир Пресняков-младший

13.08.2019 15:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в рамках гастрольного тура выступит Владимир Пресняков-младший
Фото из открытых источников

30 октября в рамках гастрольного тура в Минске выступит Владимир Пресняков. Тур приурочен к 50­летнему юбилею артиста.

В Минске в рамках гастрольного тура выступит Владимир Пресняков-младший Все - из детства. Наталья Подольская - о муже, любви, ребенке

На сцене Пресняков уже несколько десятков лет, но его музыка не теряет актуальности. К примеру, в прошлом году клип на сингл «Слушая тишину» собрал более 4 миллионов просмотров на YouTube и удостоился премии «Золотой Граммофон». А в начале этого года музыкант выпустил композицию «Ты у меня одна», которая мгновенно стала хитом, получила премию от «Русского радио», а клип собрал почти 2 миллиона просмотров.

Все, что происходит на концертах Преснякова, ­- настоящий рок­-н-­ролл. Но, несмотря на страсть к бунтарству, певец радует публику еще и примером успешных семейных отношений. Творческий и романтический дуэт с белоруской Натальей Подольской подарил поклонникам много пронзительных песен. Спеть полюбившиеся и новые хиты, зарядиться нежностью и «оторваться» под рок­-н-­ролл белорусские слушатели смогут уже этой осенью в Prime Hall.

 
Теги: Минск
 
 
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