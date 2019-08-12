В Минске в рамках гастрольного тура выступит Владимир Пресняков-младший

Источник материала: Аргументы и факты

30 октября в рамках гастрольного тура в Минске выступит Владимир Пресняков. Тур приурочен к 50­летнему юбилею артиста.

На сцене Пресняков уже несколько десятков лет, но его музыка не теряет актуальности. К примеру, в прошлом году клип на сингл «Слушая тишину» собрал более 4 миллионов просмотров на YouTube и удостоился премии «Золотой Граммофон». А в начале этого года музыкант выпустил композицию «Ты у меня одна», которая мгновенно стала хитом, получила премию от «Русского радио», а клип собрал почти 2 миллиона просмотров.

Все, что происходит на концертах Преснякова, ­- настоящий рок­-н-­ролл. Но, несмотря на страсть к бунтарству, певец радует публику еще и примером успешных семейных отношений. Творческий и романтический дуэт с белоруской Натальей Подольской подарил поклонникам много пронзительных песен. Спеть полюбившиеся и новые хиты, зарядиться нежностью и «оторваться» под рок­-н-­ролл белорусские слушатели смогут уже этой осенью в Prime Hall.