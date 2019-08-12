«Ясли-сад № 34 г. Бреста» благодарит ЗАО «Консул» и лично директора. И есть за что!

Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация, коллектив и воспитанники государственного учреждения образования «Ясли-сад № 34 г. Бреста» выражает ЗАО «Консул», генеральному директору - Ровкову Виктору Николаевичу искреннюю признательность и благодарность за оказанную помощь в приобретении вертикальных жалюзи и веранды с двумя входами.





Ваша помощь – это неоценимый вклад, ощутимая поддержка в это нелёгкое время. Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей.





Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даёте радость и надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость вернуться к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути!