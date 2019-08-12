«Ковры Бреста» выставили на продажу за 6,5 млн долларов. Говорят, имеется даже покупатель

Источник материала: Виртуальный Брест

Госконцерн «Беллегпром» ищет инвестора для продажи предприятия как имущественного комплекса. Информация об этом размещена на сайте концерна.





Недавно многоэтажное административное здание «Ковров Бреста» продали группе «Санта»

Инвестору предлагается купить имущество действующего производства. Рыночная стоимость комплекса оценена в 6,5 млн долларов, из которых 4,9 млн долларов приходится на оборудование.

Условием продажи является сохранение исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий и увеличение объемов производства за счет полной загрузки производственных мощностей. Срок окупаемости проекта может составить 5 лет.

В предложении говорится, что текущий объем рынка ковров и ковровых изделий в Беларуси составляет 203 тыс. кв. м. Предприятие может иметь на нем долю в 24%. У предприятия подписаны договоры с крупными оптовыми покупателями сроком на год.

Аукционные торги намечены на 3 сентября. Всего на торги выставлено 539 объектов недвижимости и оборудования, в том числе — ткацко-отделочное производство, два магазина по продаже ковров площадью 685,6 и 506,3 кв. м, административное помещение площадью 306,2 кв. м, 8 ковроткацких станков (производства Бельгии и Германии), вычислительная техника, транспортные средства, а также 3,822 га земли.

Выручка «Ковров Бреста» за 2018 год составила 5,7 млн долларов. На экспорт было продано ковров на 3,8 млн долларов. Львиная доля продукции ушла в Россию, которая вместе с Беларусью являются основными рынками сбыта для брестской фабрики. По итогам прошлого года рентабельность продаж составила минус 2,5%, говорится в презентации. Трудится в «Коврах Бреста» 335 человек.

Уже почти 5 лет (с сентября 2014 года) предприятие работает в рамках процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Пятилетний срок санации заканчивается в ноябре 2019 года, а рассчитаться с кредиторами «Ковры Бреста» до сих пор не могут.

Виктор Мариничев, назначенный в 2014 году антикризисным управляющим «Ковров Бреста», считает, что за прошедшее время на предприятии удалось навести порядок и сделать его привлекательным для инвесторов.

— У нас нет задолженности перед бюджетом, по электроэнергии и по зарплате. По нам сильно ударили курсовые разницы, поэтому не смогли рассчитаться с кредиторами. А так, считаю, мы привели в порядок предприятие относительно того, в каком состоянии его приняли, — сказал Мариничев TUT.BY. — Одним из вариантов успешной санации является привлечение инвестора. В рамках процедуры банкротства предприятие выставлено на торги как имущественный комплекс. Имеется конкретный интерес со стороны инвестора из Бельгии. Он производит в Молдове основное сырье для производства ковров — полипропиленовую нить. Поэтому ему интересно дойти и до производства конечной продукции. Продажа действующего имущественного комплекса позволит рассчитаться с кредиторами.

Виктор Мариничев не стал озвучивать размера долга предприятия. По данным на 2017 год, общая сумма требований в реестре кредиторов составляла 12,5 млн рублей. Основные кредиторы — концерн «Беллегпром» и Минфин (10,9 млн рублей).

Стоит отметить, что на продажу выставляется не весь комплекс «Ковры Бреста», а его действующая половина. Будущее других объектов (прядильная фабрика, склады и т. д.) решится, вероятно, в суде. Один из вариантов: после ликвидации юрлица имущество может перейти в коммунальную собственность и государство станет его продавать и перепрофилировать частями. До санации значительную часть незадействованных площадей брестской фабрики приобрела мебельная компания «Блэк Рэд Уайт» для создания логистического комплекса.

Заседание экономического суда Брестской области с отчетом управляющего по санации «Ковров Бреста» должно состояться 3 ноября этого года.