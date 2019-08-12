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Рассмотрели загадочную конструкцию на путепроводе Западного обхода и вам показываем

13.08.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посетители сайта задаются вопросом: зачем такой громоздкий спуск для пешеходов понадобился на строящемся путепроводе Западного обхода. Он выходит на ул. Поплавского.

Рассмотрели загадочную конструкцию на путепроводе Западного обхода и вам показываем

Отвечаем - судя по всему, это не просто спуск для пешеходов, это ещё и лифт, которым смогут воспользоваться, к примеру, велосипедисты или мамы с колясками, инвалиды и просто пожилые люди. По крайней мере, об этом велась речь ранее, но до конца не было ясно - сделают или нет.

 
 
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  Посетители сайта задаются вопросом: зачем такой громоздкий спуск для пешеходов понадобился на строящемся путепроводе Западного обхода. Он выходит на ул....
 
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