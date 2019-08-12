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Чтобы не допустить инфекционных и паразитарных заболеваний... Ограничили купание детей

13.08.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским зональным ЦГиЭ продолжается ограничение купания детей на пляжах "Центральный" правый и левый берег р.Мухавец, "Восток" р.Мухавец, Красный двор и ограничено купание детей на пляже зоны отдыха по ул. Октябрьской революции (Гребной канал) по причине несоответствия качества воды по микробиологическим показателям санитарным нормам и правилам.

Чтобы не допустить инфекционных и паразитарных заболеваний... Ограничили купание детей

Купание в несанкционированных местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Чтобы не допустить инфекционных и паразитарных заболеваний... Ограничили купание детей

Чтобы не допустить инфекционных и паразитарных заболеваний... Ограничили купание детей

Председатель Брестской городской
организации ОСВОД Инга Якуш

 
 
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  Брестским зональным ЦГиЭ продолжается ограничение купания детей на пляжах "Центральный" правый и левый берег р.Мухавец, "Восток" р.Мухавец, Красный двор и...
 
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