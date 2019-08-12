Чтобы не допустить инфекционных и паразитарных заболеваний... Ограничили купание детей

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским зональным ЦГиЭ продолжается ограничение купания детей на пляжах "Центральный" правый и левый берег р.Мухавец, "Восток" р.Мухавец, Красный двор и ограничено купание детей на пляже зоны отдыха по ул. Октябрьской революции (Гребной канал) по причине несоответствия качества воды по микробиологическим показателям санитарным нормам и правилам.





Купание в несанкционированных местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.









Председатель Брестской городской

организации ОСВОД Инга Якуш