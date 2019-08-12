«А раньше я был необучаем». Как особенный школьник из Кобрина стал самым крутым на онлайн-курсах

Источник материала: Tut.by

Жене Курмысе 17 лет. Живет в Кобрине, учится в обычной общеобразовательной школе, в 10,5 классе. «Почему с половиной? Потому, что лето на дворе», — шутит парень. Женя отличник, идет на золотую медаль, ездит на олимпиады — каждый год по разным предметам — и знает, что будет дальше. В следующем году он окончит с золотой медалью школу, поступит в один из белорусских технических университетов, станет программистом и устроится на работу в IT-компанию. Последний пункт программы архиважен. Во-первых, парень хочет работать и приносить пользу людям. Во-вторых, он давно пообещал маме свозить ее с первой зарплаты в Париж. Женя верит, что все у него получится, а мама верит в Женю. Всегда верила. Даже когда ей говорили, что у ее сына одно будущее — «клеить конвертики». Потому что Женя — особенный ребенок.





В каждом маленьком городе есть улица встреч, на которую когда ни выйдешь — обязательно наткнешься на знакомого: коллегу, бывшего однокурсника, одноклассника, одногруппника, гостя со свадьбы двоюродной сестры. Пешеходка на Суворова в Кобрине именно такая. Здесь всегда многолюдно: утром, днем, вечером, в будни, в выходные, в праздники. Горожанину в этой толпе легко потеряться, но не Жене. Высокий и угловатый, он подошел к ориентиру — большому глобусу в самом начале улицы Суворова — за пять минут до назначенного времени встречи. Отличника в нем выдавали сосредоточенный взгляд и нахмуренные, как у человека, который постоянно решает в уме сложные математические задачи, брови, а программера — внешний вид: майка и джинсы, как любит Цукерберг, но черного, по Джобсу, цвета.

Познакомились, поздоровались и сразу перешли на «ты» — так проще. Женя по характеру человек открытый. Все, что происходит у него внутри, мигом отражается в мимике и жестах. Поначалу движения парня казались какими-то скованными, ощущалась нервозность.

— Жень, волнуешься?

— Волнуюсь. Никогда не думал, что кому-то могу быть интересным.

Важная черта Жени — это максимальная честность. Он тебе сразу скажет, если ты ему не нравишься. Не будет перебирать свой внутренний гардероб в поисках подходящей маски, не станет подбирать корректные слова и придумывать эвфемизмы. Два года назад Женя попал в репортаж региональной телекомпании о турнире для «особенных детей». Он тогда взял первое место по шашкам и поделился на камеру своим мнением об игре: «Правила несложные. Если сконцентрироваться, то вообще будет проще пареной репы».

«Начал решать все что ни попадя»

Но к Жене мы приехали не о шашках поговорить. Несколько дней назад в редакцию пришло письмо от некого Максима:

«Здравствуйте, — написал читатель, — кажется, я нашел новость для раздела 42. Есть сайт, где можно изучить много полезного (например, язык программирования). На этом сайте чем больше заданий (задач) ты выполнил, тем больше ты получил баллов. Так вот, на первом месте по баллам находится белорусский школьник, ученик 10-го класса Евгений Курмыса. На данный момент он решил 19 108 задач».

Сайт, о котором писал Максим, называется Stepik . Это образовательная платформа, на которой собрано большое количество уроков по различным дисциплинам: биологии, биоинформатике, инженерно-техническим и естественным наукам. Услугами сервиса пользуются тысячи людей по всему миру. Женя занял на сайте первое место в рейтинге по знаниям и вот уже несколько месяцев удерживает лидерство. Рейтинговые баллы начисляются за успешное решение задач в уроках, которые пройдены более чем сотней других пользователей.

— Мое увлечение онлайн-курсами началось несколько лет назад, — начал свой рассказ Женя. — Класса с шестого я начал заниматься программированием. Учитель давал мне задачи на языке программирования «Паскаль», а я их решал. Однажды мне посоветовали сходить в ресурсный центр, где по субботам проходят бесплатные факультативы по школьным предметам…

— Учитель нам сказал: ну что ты тут дурью маешься, зайди на Stepik, посмотри, — подключается к разговору мама Жени Ольга.

— Так я познакомился с сайтом и начал решать задачи. Потом нашел сборник по языку программирования C++, чтобы закрепить свои знания, а заодно почерпнуть что-то новое. Потом нашел нашел еще курс, по другому языку — Kotlin. Так увлекся курсами. Начал решать все что ни попадя, — рассказал Женя.



Скриншот профиля Жени в Stepik. Темными квадратами отмечены дни, когда он решал задачи

За два года на Stepik Женя собрал армию подписчиков и получил сертификаты с отличием по 23 предметам, среди которых — математика, программирование, молекулярная биология, генетика, литовский, китайский языки. По данным на 12 августа, в его копилке было 19 215 правильно решенных задач, к вечеру их стало 19 230. С ним советуются школьники и взрослые дяди, которые давно прошли свои университеты.

— Ты сейчас учишься в школе или поступил куда-то, может, уже работаешь? Просто вообще не верится — такой маленький, умненький, — удивляется пользователь под ником Екатерина Великая.

— Да, я работаю. Десятиклассником в школе, в основном приношу стабильные девятки-десятки, — парировал Женя.

Смотришь на его активность на Stepik, просматриваешь список сертификатов с отличием — и не веришь, что еще 14 лет назад родителям Жени советовали смириться с тем, что их сын из-за особенностей развития всегда будет «особенным» — и в будущем он будет лишь «клеить конвертики». Диагноз сына Ольга просит не называть, не хочет видеть в статье и длинное описание родительского подвига, на который им пришлось пойти, чтобы вернуть сына к полноценной жизни. Это история не только успеха, но и боли, постоянной борьбы, упорства и упрямства, о которых родителям не хочется вспоминать. День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом они работали с сыном — и все-таки «завели». Наперекор прогнозам пессимистов, Женя заговорил и зачитал. В первый класс он пошел в обычную среднюю школу.

«Раньше я был необучаем»

Проблем с учебой у парня нет, но так было не всегда. Это сейчас стихотворение он учит за 10−15 минут, текст — за 20 минут. Читает быстро. По оценке мамы «очень», по Жениной — «довольно-таки». Учится на девятки и десятки, идет на золотую медаль.

— Из первой школы мы ушли после первого класса — не сложилось. А в СШ № 9 мы попали во второй класс к Валентине Николаевне Кулич. Мы ее называем наша вторая первая учительница. Она нам дала огромный старт, заразила его процессом обучения, — объяснила Ольга.

— А раньше я был необучаем, — протянул Женя.

— Нет, не то чтобы необучаем: у него просто не было интереса. Его не понимали. А когда нет взаимопонимания, то и процесс неинтересен. Он на самом деле легко вовлекаемый, и если Женю увлечь, то потом его не остановить. Он загорелся учебой, стал участвовать в олимпиадах. У нас были призовые места на районном уровне по русскому, английскому, обществоведению, математике, информатике. На областной олимпиаде можно только по одному предмету выступать, поэтому из года в год меняем предметы, чтобы учителя не обижались, — улыбнулась мама.

С одноклассниками Женя поддерживает «деловые» отношения. Живому общению он предпочитает виртуальное. По словам парня, в интернете его «никто не обидит», а если и обидит, то можно закрыть вкладку и забыть. Свое свободное время он отдает урокам, репетитору по техническому английскому, кружкам и онлайн-курсам. Каждый день решает на Stepik по 30−50 уроков и не прерывает свою учебную серию более 400 дней.

— Одна беда — курсы потихоньку заканчиваются, — пожаловался собеседник, — Поэтому приходится мести, скрести по сусекам, выискивая интересные уроки. Мне интересны программирование и математика. Информатика — это перспективное направление, которое дает возможность помогать людям. В современном мире цифровые технологии везде. Люди стирают белье в стиральных машинках, звонят по мобильным телефонам — и даже не задумываются о том, что за каждым продуктом стоит огромная команда людей, в том числе программистов, которые все это создают, разрабатывают, тестируют и выпускают в свет.

— Какие языки программирования сейчас изучаешь?

— Python, C++. На начальном уровне знаю C-Sharp. Еще несколько языков на уровне от низкого до среднего. Но я не только математикой интересуюсь. Занимаюсь еще и русским языком.

— Зачем?

— Времени у меня много. Девать его все равно некуда. Тем более что в наше время ценятся грамотные люди. Если знаешь язык на уровне ЕГЭ и ЦТ, то в жизни будет проще.

— Ты же и по китайскому с литовским курсы проходил…

— Ну это совсем был начальный уровень. Надеюсь, что скоро выпустят более углубленный курс.

— Он и другие языки учит, — говорит Ольга. — Съездили в Испанию на отдых — и он через английский начал учить испанский. У него феноменальная память.

— Одно время увлекался немецким, французским… Хочется когда-нибудь выпорхнуть из гнезда или сделать его лучше, создавая различные устройства и технологии, — ударился в метафоры Женя.

Дистанционные курсы, конечно, имеют свои плюсы, но и Женя, и его родители видят, что такая форма обучения имеет свои пределы. Уже сейчас парень чувствует, что для движения вперед ему нужен наставник.

— В Жене просто безумный объем информации, которым нужно научиться управлять. Я не могу ни в Кобрине, ни в Бресте найти программиста, который мог бы его куда-то направить. Репетиторов по такой дисциплине мы найти не смогли, обращались в крупную IT-компанию, у которых есть офисы и в Бресте, и в Минске, попросили как-то ему уделить время. С нами так и не связались. Мы хотим, чтобы с нами кто-то позанимался, направил Женю. Платно, бесплатно — хоть как, — говорит Ольга.

Со своим будущим Женя уже определился. После школы поступит в технический вуз Минска или Бреста на одну из специальностей, связанную с программированием. Пока в приоритете Брест. Во-первых, он ближе к Кобрину. Во-вторых, Женя более-менее знаком с городом. В-третьих, там тоже есть IT-компании, которым требуются программисты.

— Мы давно уже с Женей договорились, что с первой его зарплаты поедем в Париж.

— Жень, а кроме того, чтобы маму в Париж свозить с первой зарплаты, о чем мечтаешь?

— Стать хорошим программистом и приносить пользу людям. Таких, как я, «особенных», не так уж и уважают. Мне бы хотелось, чтобы нас воспринимали как равных. Каждый человек может приносить пользу. Никого нельзя недооценивать. Все могут сделать что-то полезное, достаточно лишь протянуть руку.

…По правде говоря, Ольга могла давно и сама в Париж съездить. С тургруппой, с друзьями, с Женей или сама. Посмотреть, погулять, отведать лягушачьих лапок, напитаться впечатлениями — и вернуться в родной Кобрин наслаждаться туристическим послевкусием. Но путешествие в Париж для мамы совсем не про Париж. Глянуть на Эйфелеву башню — хорошо, пройтись по Лувру — замечательно, погулять по Монмартру — прекрасно. Но не в достопримечательностях дело. Поездка в Париж — это обряд инициации для Жени и выпускной для мамы. Там он в ее мечтах поймет, что готов выпорхнуть из родного гнезда, а она — что готова отпустить.

— Подожду еще немножко, — улыбнулась мама.