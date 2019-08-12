ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов

13.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В малом зале райисполкома прошло очередное заседание президиума районного Совета депутатов, которое провела председатель райсовета Наталья Киселева. Участие в мероприятии приняли члены президиума районного Совета, председатели сельских Советов депутатов.

Главной темой заседания стал вопрос организации работы с резервом кадров, включенных в кадровый реестр районного исполнительного комитета, и закрепление молодых специалистов на территории района. Докладчиками в данной теме выступили начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко.

Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов

Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов
Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов

Наталья МАКСИМОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В малом зале райисполкома прошло очередное заседание президиума районного Совета депутатов, которое провела председатель райсовета Наталья Киселева....
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика