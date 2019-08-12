Состоялось заседание президиума районного Совета депутатов

Источник материала: Газета Авангард

В малом зале райисполкома прошло очередное заседание президиума районного Совета депутатов, которое провела председатель райсовета Наталья Киселева. Участие в мероприятии приняли члены президиума районного Совета, председатели сельских Советов депутатов.

Главной темой заседания стал вопрос организации работы с резервом кадров, включенных в кадровый реестр районного исполнительного комитета, и закрепление молодых специалистов на территории района. Докладчиками в данной теме выступили начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергей Герцев и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко.





















Наталья МАКСИМОВА

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