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Уважаемые хотимчане и гости района!

13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

16 августа пройдет районное торжественное мероприятие, посвященное 78-годовщине со Дня битвы воинов-кавалеристов во главе с Горобцом И.Г.

15.00 — торжественный митинг у памятника воинам-кавалеристам, д.Горня;

15.30-16.00 – концертная программа районного центра культуры;

16.00-16.30 – концертная программа Суражского центра досуга;

Также  в ходе мероприятия будут работать: театрализованная площадка клубных учреждений Беседовичского сельского Совета, тематическая выставка историко-краеведческого музея и  центральной библиотеки, работа аттракционов, праздничная торговля и др.

 
 
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16 августа пройдет районное торжественное мероприятие, посвященное 78-годовщине со Дня битвы воинов-кавалеристов во главе с Горобцом И.Г. 15.00 — торжественный...
 
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