Хотимский РОВД на страже безопасности пожилых граждан

Источник материала: Новости Хотимска

Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед сотрудниками Хотимского РОВД. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступлений. Поэтому безопасности пожилых людей уделяется особое внимание.

За истекший период 2019 года на территории района в отношении пожилых людей (60-75 лет) было совершено 6 преступлений, 5 из которых – кражи. В отношении престарелых (старше 75 лет) – 2 преступления, 2 из которых — кражи.Хотелось бы отметить, что преступления данной категории, вызывают определенную сложность в раскрытии. В силу преклонного возраста многие потерпевшие не могут детально описать внешность преступников, составить их субъективный портрет либо опознать по имеющимся учетам.

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц пенсионного возраста, рекомендуется:

– укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, задвижкой. Желательно, чтобы дверь открывалась наружу;

– если вы живете один, то не следует распространяться об этом в кругу малознакомых людей, договариваться о встрече с неизвестными лицами у себя дома;

– закрывать квартиру, даже в случае ее оставления на несколько минут;

– не оставлять ключи в легкодоступных местах;

– не оставлять незнакомых лиц и случайных посетителей одних в квартире;

– не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Часто преступников впускают когда они представляются знакомыми родственников или их товарищами. Иногда злоумышленник входит в доверие, просит принести бумагу и ручку, чтобы оставить записку соседям. Особенно изобретательны в этом отношении женщины, которые под предлогом попить воды, перепеленать ребенка или представившись работниками социальных служб, входят в дом и уносят вещи. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешите открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону «102» о пришедших «посетителях»;

– если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги;

– потребовать от пришедших предоставить подтверждающие документы; предложить связаться по телефону с представителями органов внутренних дел для подтверждения правомерности их действий;

– не хранить денежные средства в шкафах с бельем, исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры; хранить крупные суммы денег в банках;

– не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего жилья квартирантам, случайным знакомым.

Имеют место случаи обмана пожилых людей в дни получения пенсии.

Вот несколько советов, которые помогут избежать гражданам подобных противоправных действий:

– в дни получения пенсии посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют;

– получив пенсию, пересчитывать деньги незаметно для окружающих;

– выходя, обращать внимание на окружающих, которые идут следом. Не вступать в беседу с ними;

– не поддаваться на их предложения, так как они, скорее всего, обманны;

– не верить, что «задарма» можно обогатиться и приумножить ту сумму, которая получена законно;

– не теряться, если найден чей-то кошелек. Обратить на него внимание окружающих, а самому пойти мимо, не поднимая. Скорее всего, это уловка мошенников;

– не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми;

– возвращайтесь домой через людные и хорошо освещенные места, дорогие украшения лучше снимите или спрячьте под одежду;

– если сзади кто-то идет за вами, поспешите в ближайшее многолюдное место;

– сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от жилья храните в отдельном кармане.

Данные советы помогут вам не только сберечь свое имущество, но и оградят от преступных замыслов злоумышленников.

Дмитрий СЕМОЧКИН,

Вриод начальника

Хотимского РОВД