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Хотимский РОВД на страже безопасности пожилых граждан

13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед сотрудниками Хотимского РОВД. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступлений. Поэтому безопасности пожилых людей уделяется особое внимание.
За истекший период 2019 года на территории района в отношении пожилых людей (60-75 лет) было совершено 6 преступлений, 5 из которых – кражи. В отношении престарелых (старше 75 лет) – 2 преступления, 2 из которых — кражи.Хотелось бы отметить, что преступления данной категории, вызывают определенную сложность в раскрытии. В силу преклонного возраста многие потерпевшие не могут детально описать внешность преступников, составить их субъективный портрет либо опознать по имеющимся учетам.
В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц пенсионного возраста, рекомендуется:
– укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, задвижкой. Желательно, чтобы дверь открывалась наружу;
– если вы живете один, то не следует распространяться об этом в кругу малознакомых людей, договариваться о встрече с неизвестными лицами у себя дома;
– закрывать квартиру, даже в случае ее оставления на несколько минут;
– не оставлять ключи в легкодоступных местах;
– не оставлять незнакомых лиц и случайных посетителей одних в квартире;
– не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Часто преступников впускают когда они представляются знакомыми родственников или их товарищами. Иногда злоумышленник входит в доверие, просит принести бумагу и ручку, чтобы оставить записку соседям. Особенно изобретательны в этом отношении женщины, которые под предлогом попить воды, перепеленать ребенка или представившись работниками социальных служб, входят в дом и уносят вещи. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешите открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону «102» о пришедших «посетителях»;
– если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги;
– потребовать от пришедших предоставить подтверждающие документы; предложить связаться по телефону с представителями органов внутренних дел для подтверждения правомерности их действий;
– не хранить денежные средства в шкафах с бельем, исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры; хранить крупные суммы денег в банках;
– не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего жилья квартирантам, случайным знакомым.
Имеют место случаи обмана пожилых людей в дни получения пенсии.
Вот несколько советов, которые помогут избежать гражданам подобных противоправных действий:
– в дни получения пенсии посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют;
– получив пенсию, пересчитывать деньги незаметно для окружающих;
– выходя, обращать внимание на окружающих, которые идут следом. Не вступать в беседу с ними;
– не поддаваться на их предложения, так как они, скорее всего, обманны;
– не верить, что «задарма» можно обогатиться и приумножить ту сумму, которая получена законно;
– не теряться, если найден чей-то кошелек. Обратить на него внимание окружающих, а самому пойти мимо, не поднимая. Скорее всего, это уловка мошенников;
– не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми;
– возвращайтесь домой через людные и хорошо освещенные места, дорогие украшения лучше снимите или спрячьте под одежду;
– если сзади кто-то идет за вами, поспешите в ближайшее многолюдное место;
– сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от жилья храните в отдельном кармане.
Данные советы помогут вам не только сберечь свое имущество, но и оградят от преступных замыслов злоумышленников.
Дмитрий СЕМОЧКИН,
Вриод начальника
Хотимского РОВД

 
 
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Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед сотрудниками Хотимского РОВД. Люди старшего поколения в силу своего возраста и...
 
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