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Пенсионерка похитила 20 кг тритикале
13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Не иначе, как курьезным и одновременно вызывающим недоумением можно назвать случай, произошедший совсем недавно в Хотимске.
Дмитрий Дмитриев
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Не иначе, как курьезным и одновременно вызывающим недоумением можно назвать случай, произошедший совсем недавно в Хотимске. Уборочная кампания близится к финалу....
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