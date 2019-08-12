Пенсионерка похитила 20 кг тритикале

Источник материала: Новости Хотимска

Не иначе, как курьезным и одновременно вызывающим недоумением можно назвать случай, произошедший совсем недавно в Хотимске.

Уборочная кампания близится к финалу. Аграрии спешат наполнить закрома зерном, а злоумышленники пытаются из этих же закромов поживиться. Примкнуть к «расхитителям» решила пенсионерка 1949 г.р.

Семидесятилетняя местная жительница под покровом ночи отправилась пополнить запасы зерна. Для этого бабушка не поленилась протопать через весь городской поселок, где с территории зернотока сельскохозяйственного предприятия похитила 20 кг тритикале. Однако свой преступный умысел довести до конца не удалось – в 5.30 утра ее задержали сотрудники милиции.

Итогом «ночного приключения» бабули стал 51 рубль, которым она в ближайшее время пополнит государственную казну.

Дмитрий Дмитриев