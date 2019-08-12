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Декада «Гостехосмотр» в самом разгаре
13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Эксплуатация транспорта с техническими неисправностями угрожает безопасности дорожного движения. В связи с этим на территории района проходит профилактическое мероприятие, в рамках которого госавтоинспекторы будут уделять более пристальное внимание техническому состоянию транспортных средств.Вот один из примеров, когда человеческая безалаберность обернулась трагедией. 1 января в Круглянском районе 24-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле «Рено Меган», не справился с управлением, в результате его машину занесло вправо, где по обочине попутно двигалась 79-летняя жительница деревни Баканово Круглянского района. Пенсионерка получила смертельную травму. Автотехнической экспертизой было установлено, что в «Рено» был заглушен металлический трубопровод к тормозному механизму заднего правого колеса. Владелица автомобиля знала о том, что «Рено» заведомо неисправен, однако это ее не остановило – она отдала ключи от автомобиля знакомому, не имевшему прав. Помимо уголовного дела в отношении водителя авто, уголовное дело было возбуждено и в отношении владелицы.
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Эксплуатация транспорта с техническими неисправностями угрожает безопасности дорожного движения. В связи с этим на территории района проходит профилактическое...
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