Декада «Гостехосмотр» в самом разгаре

Источник материала: Новости Хотимска

Эксплуатация транспорта с техническими неисправностями угрожает безопасности дорожного движения. В связи с этим на территории района проходит профилактическое мероприятие, в рамках которого госавтоинспекторы будут уделять более пристальное внимание техническому состоянию транспортных средств.Вот один из примеров, когда человеческая безалаберность обернулась трагедией. 1 января в Круглянском районе 24-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле «Рено Меган», не справился с управлением, в результате его машину занесло вправо, где по обочине попутно двигалась 79-летняя жительница деревни Баканово Круглянского района. Пенсионерка получила смертельную травму. Автотехнической экспертизой было установлено, что в «Рено» был заглушен металлический трубопровод к тормозному механизму заднего правого колеса. Владелица автомобиля знала о том, что «Рено» заведомо неисправен, однако это ее не остановило – она отдала ключи от автомобиля знакомому, не имевшему прав. Помимо уголовного дела в отношении водителя авто, уголовное дело было возбуждено и в отношении владелицы.

Всего же в текущем году на дорогах республики по причине технической неисправности транспортных средств произошло 8 ДТП, 3 человека погибли, 27 получили травмы.

За 7 месяцев текущего года сотрудниками ГАИ на дорогах Могилевской области выявлено более 19-ти тысяч фактов управления транспортом без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении. Повторно в течение года к административной ответственности привлечено 6936 водителей.

На территории Хотимского района за аналогичный период прошедшего года госавтоинспекторами было выявлено более 120 таких фактов. Повторно в течение года к административной ответственности привлекли более 20 водителей.

Хочется напомнить, что штраф за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении составляет от 1 до 3 базовых величин (ч. 5 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь), повторное такое нарушение в течение года обойдется водителю штрафом в размере от 2 до 5 базовых величин (ч. 9 ст. 18.12 КоАП).

ГАИ настоятельно рекомендует водителям ответственно относиться к дорожной безопасности и поддерживать свой автомобиль в технически исправном состоянии!

ОГАИ Хотимского РОВД