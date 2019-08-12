Как повысить работоспособность?

Источник материала: Новости Хотимска

Каждый из нас когда-то задавался вопросом: «Как повысить свою работоспособность? Где взять силы всего добиваться и не опускать руки, только встав с кровати?». А может чёткой формулы для повышения работоспособности и жизненной активности нет?

Каждый хочет просыпаться и чувствовать непреодолимое желание заняться чем-нибудь полезным и продуктивным, будь то работа, или отдых с друзьями, а в течение дня чувствовать прилив сил и желание двигаться вперёд. Ну и обязательно закончить свой день в хорошем расположении духа, полном энергии и удовлетворённости за прошедший день и проделанную работу. Совсем же иное дело, когда утром, не успев открыть глаза, услышав звук ненавистного будильника, человек думает: «Быстрее бы всё сделать и вернуться опять в кровать». И так день за днём, неделя за неделей, год за годом. И в чём же дело? Разве так вам хочется проживать жизнь? Да, да! Не жить, а именно «ПРОЖИВАТЬ». И дело бывает не в жизненных проблемах, неурядицах на работе, которых никому не избежать, а именно в отношении к данной проблеме.

Все и не раз слышали выражение «повысить работоспособность», а как это сделать? Давайте разберёмся. Не будем говорить о том, что работа должна приносить удовольствие – это само собой разумеющееся. Предлагаю затронуть тему планирования дня, да и вообще всей своей деятельности и стиля жизни, ведь совокупность этих факторов напрямую влияет на улучшение работоспособности человека.

Чтобы не быть голословными, обратились к инструктору-валеологу Елене Погарцевой с этим же вопросом.

– Данная тема достаточна обширна и затрагивает все сферы жизнедеятельности человека: от сна до питания, от личностной мотивации до планирования дня.

Можно начать с общих советов, соблюдение которых способно изменить жизнь в лучшую сторону. Хочу заметить, что эти правила не являются каким-то указанием: для каждого человека они могут претерпевать изменения, ведь все мы индивидуальны, – прокомментировала Елена Викторовна.

– Нужно начать с мотивации, ведь она прежде всего. Задумайтесь, хотите ли вы изменить свой образ жизни, что возможно приведёт вас к новому принятию своего «Я». Если решение принято положительное – можно приступать к действиям.

Самое простое первое правило – высыпайтесь.

Не надо издеваться над организмом и быть не жаворонком, не совой, а неизведанным существом, которое поздно ложиться спать и рано встаёт, чтобы бежать на работу. Высыпайтесь. Да, у большинства из нас работа, расставляющая временные рамки, которые не позволят спать до обеда, поэтому возьмите себе за правило: 8 часов сна для нормальной жизнедеятельности человека – обязательны. Исходя из этого, стоит построить график своего дня таким образом, чтобы ложиться спать не позднее 22.00. Соблюдение этого правила, несомненно, повысит умственную и физическую работоспособность человека.

Немаловажным фактором спокойного отхода ко сну является то, как именно вы проведёте два часа своего времени перед сном. Речь о плохих новостях, услышанных из телевизора в вечерних дебатах, боевиках, фильмах ужасов и прочих занятиях, способных активировать работу нервной системы, что непременно отразиться на качестве сна. Поутру вас может настигнуть чувство тревожности и рассеянности, что прямым образом отражается на трудоспособности. Займитесь в это время чем-то более спокойным и приятным: проведите время с семьёй или за чтением любимой книги.

Проснувшись, многие советуют принять контрастный душ, что является неплохой идеей. Но отмечу, что подойдёт она для людей со здоровым организмом, – констатирует инструктор-валеолог.

Не стоит забывать и о зарядке. Достаточно нескольких простых упражнений для того, чтобы размять руки, ноги и тело в общем. Речь здесь не идёт о кардионагрузках и занятиях силовых.

В течение дня вы также можете уделить внимание своей активности. Как, спросите вы? Очень просто – ходьба.

Если вы будете больше ходить, то и активность, и жизненные силы будут в состоянии подъёма. А если заняться быстрой ходьбой, то можно сбросить лишние килограммы.

Даже если в течение всего дня у вас не будет возможности походить, то вечерние пешие прогулки могут восполнить этот недостаток. А также проведёте время на свежем воздухе, что тоже является немаловажным фактором. ОБЯЗАТЕЛЬНО хоть полчаса в день проводите на улице, и чем больше такого времени, тем лучше.

– А что на счёт более активных физических нагрузок?

– Сейчас стало модным говорить о здоровом образе жизни, о пробежках, занятиях в зале, но не стоит это делать бездумно, ведь гонясь за красивыми формами, можно навредить себе. Обязательно перед тем как начать бегать, либо выполнять другие серьёзные кардионагрузки, посетите врача, сдайте анализы, ведь кому-то бывают и противопоказаны те или иные упражнения, – уточняет Елена Погарцева.

– Ещё одним важным аспектом для поддержания в себе здорового духа и стремления к достижению новых целей, является питание и выполняет оно одну из самых важных функций.

Здоровое питание – залог успеха. День всегда стоит начинать со стакана чистой воды. Все это слышали и не раз, но понятие важности и необходимости данной процедуры не многие осознают. Вода, поступив в организм, очистит его от токсинов, ускорит метаболизм, качество вашей энергии значительно увеличится, и вам удастся повысить эффективность любой вашей деятельности. Не забывайте в день обязательно выпивать от 1.5 до 2-х литров воды.

Через 20 минут после приёма воды можно приступать к завтраку. Он не должен быть перегруженным. Например, каша с добавлением орехов или сухофруктов будет прекрасным началом дня.

И важно запомнить – никогда не переедайте. Из-за такой нагрузки ваш организм будет в сложной ситуации, ему будет требоваться энергия для переваривания большого количества пищи, и вам будет хотеться спать. И вот тогда не о какой работоспособности речи идти не может. И если затрагивать тему правильного питания, то питайтесь сбалансировано, исключите из рациона: жирное, жареное, копчёное, газировки и прочую неполезную пищу, и ваш организм будет вам благодарен.

Не стоит отказываться от мяса и исключать белок, всё должно быть гармонично. Последний приём пищи – не позднее чем за два часа до сна.

– Стоит ли из рациона исключить кофеин, ведь часто можно услышать, что он вреден для организма человека?

– Да, кофеин желательно исключить из своего рациона, но это не всегда возможно. Так, например, если человек вынужден работать сутки, и силы его на исходе, то на помощь приходит такой стимулятор, как кофе. И многие без него уже никуда, но стоит постараться свести его потребление к минимуму.

– Что же ещё может поспособствовать повышению работоспособности?

– Это уже вопрос не медицинского характера, а больше личное наблюдение, которым пользуюсь лично. Во многом помогает планирование своего дня.

Составьте список важных дел, которые стоит сделать за день, и распределите их в соответствии с дневной активностью.

До обеда – более важные и энергозатратные дела, а после – более спокойные. Подобный список будет повышать умственную и физическую активность – с ним вы действительно сможете успевать сделать в несколько раз больше, чем обычно.

А ещё, очень важно, делать перерывы в работе. Отвлечься, пройтись, сменить род деятельности, чтобы ваш мозг смог отвлечься и отдохнуть. Время от времени устраивайте небольшую разминку. Это хороший способ оживить затекшие мышцы и суставы. Особо следует обратить внимание на разминку мышц шеи, кистей рук, а также стоп.

Избавьтесь от завалов на рабочем месте. Уберите все до последнего листочка бумаги на своем столе, присядьте за чистый стол, выпейте воды, вдохните и – принимайтесь за работу. По мере надобности доставайте необходимое. В любом случае, вы убедитесь, что больше половины убранного вами так и не перекочует обратно на стол, — советует Елена Викторовна.

А всё не так просто, как казалось бы. Витаминкой «Супер энергия» не обойтись. Получается, что формула работоспособности есть, и она такова:

Работоспособность = правильное питание + здоровый сон + физическая активность + отдых + планирование.

Стоит ли вносить изменения в свою жизнь и попробовать следовать этим нехитрым правилам – решать каждому из нас. Со своей же стороны хочется верить, что, сделав эти шаги, каждый сможет стать чуточку счастливее.

Дарья КОРНЕВА