Министр образования встретился с педагогами Хотимщины

Источник материала: Новости Хотимска

На минувшей неделе в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году с педагогами Хотимского района провел встречу Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко. В мероприятии приняли участие начальник главного управления по образованию Владимир Рыжков, заместитель председателя райисполкома Николай Хучев, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Максим Раков.Игорь Васильевич признался, что самый восточный регион Беларуси посещает впервые, но подобного рода поездки для него важны: это всегда прекрасная возможность обменяться мнениями в коллективах, что в дальнейшем способствует выработке правильных управленческих решений в системе образования в целом. Встреча с педагогической общественностью прошла в дружеской атмосфере, каждый желающий смог спросить о волнующих проблемах. Так, поднимались вопросы о материально-технической оснащенности городских и сельских школ при проведении спортивных мероприятий, наполняемости классов, шестого школьного дня, аттестации учителей, заработной платы и др.

– Сейчас мы всячески стараемся уйти от слов «реформа», и уже идем по пути концептуальных подходов к развитию системы образования. Стоит понимать, что образование сегодня не может быть тем же, что и в советское время. Необходимо не только идти в ногу со временем, но и работать на опережение. Когда некоторые «специалисты» начинают утверждать, что в системе происходит непонятное, я всегда говорю, что стоит внимательнее изучить концептуальные подходы, там все доступно изложено, — отметил Игорь Васильевич. – Конечно, это не совсем правильно по результатам ЦТ оценивать работу всей школы, ведь иногда отметка может значительно отличаться от выставленной в аттестате. Оценка носит воспитательный характер – ее можно завысить или занизить, и тем самым простимулировать учащихся, но это ни в коей мере не должно влиять на конечный результат. В этом году мы перешли на новую шкалу оценки, вступительная кампания завершена, в скором времени в разрезе каждой школы можно будет увидеть реальные результаты. А все оценочные позиции – это предмет серьезного анализа, который начинается именно со школы и заканчивается Министерством образования. Сегодня в системе образования выстроены 2 концепции: образование – рынок и образование – площадка социализации молодых людей, где нужно создать все условия, чтобы ребенок стал настоящим гражданином, хорошим семьянином, успешным специалистом и т.д. Ребенок в любой школе (сельской, городской, гимназии) должен получать одинаково качественное образование.

Министр акцентировал, что видит перед системой образования две основные проблемы: повышение качества знаний и подготовка научно-педагогических кадров. Вспомнил Игорь Васильевич и то время, когда только начинал свой педагогический путь, высказал мнение, каким видит успешный урок. Также отметил, что с 1 января 2020 г ставка тарифного разряда учителя со средним и высшим образованием будет одинаковой. В завершении Министр образования поздравил педагогов с началом нового учебного года, поблагодарив за ответственное отношение к своему делу. Директор СШ № 1 Галина Беликова вручила гостям памятные подарки, сделанные руками детей.

Ольга ЗАЙЦЕВА