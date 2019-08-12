ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования встретился с педагогами Хотимщины

13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

На минувшей неделе в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году с педагогами Хотимского района провел встречу Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко. В мероприятии приняли участие начальник главного управления по образованию Владимир Рыжков, заместитель председателя райисполкома Николай Хучев, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Максим Раков.Игорь Васильевич признался, что самый восточный регион Беларуси посещает впервые, но подобного рода поездки для него важны: это всегда прекрасная возможность обменяться мнениями в коллективах, что в дальнейшем способствует выработке правильных управленческих решений в системе образования в целом. Встреча с педагогической общественностью прошла в дружеской атмосфере, каждый желающий смог спросить о волнующих проблемах. Так, поднимались вопросы о материально-технической оснащенности городских и сельских школ при проведении спортивных мероприятий, наполняемости классов, шестого школьного дня, аттестации учителей, заработной платы и др.
– Сейчас мы всячески стараемся уйти от слов «реформа», и уже идем по пути концептуальных подходов к развитию системы образования. Стоит понимать, что образование сегодня не может быть тем же, что и в советское время. Необходимо не только идти в ногу со временем, но и работать на опережение. Когда некоторые «специалисты» начинают утверждать, что в системе происходит непонятное, я всегда говорю, что стоит внимательнее изучить концептуальные подходы, там все доступно изложено, — отметил Игорь Васильевич. – Конечно, это не совсем правильно по результатам ЦТ оценивать работу всей школы, ведь иногда отметка может значительно отличаться от выставленной в аттестате. Оценка носит воспитательный характер – ее можно завысить или занизить, и тем самым простимулировать учащихся, но это ни в коей мере не должно влиять на конечный результат. В этом году мы перешли на новую шкалу оценки, вступительная кампания завершена, в скором времени в разрезе каждой школы можно будет увидеть реальные результаты. А все оценочные позиции – это предмет серьезного анализа, который начинается именно со школы и заканчивается Министерством образования. Сегодня в системе образования выстроены 2 концепции: образование – рынок и образование – площадка социализации молодых людей, где нужно создать все условия, чтобы ребенок стал настоящим гражданином, хорошим семьянином, успешным специалистом и т.д. Ребенок в любой школе (сельской, городской, гимназии) должен получать одинаково качественное образование.
Министр акцентировал, что видит перед системой образования две основные проблемы: повышение качества знаний и подготовка научно-педагогических кадров. Вспомнил Игорь Васильевич и то время, когда только начинал свой педагогический путь, высказал мнение, каким видит успешный урок. Также отметил, что с 1 января 2020 г ставка тарифного разряда учителя со средним и высшим образованием будет одинаковой. В завершении Министр образования поздравил педагогов с началом нового учебного года, поблагодарив за ответственное отношение к своему делу. Директор СШ № 1 Галина Беликова вручила гостям памятные подарки, сделанные руками детей.
Ольга ЗАЙЦЕВА

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На минувшей неделе в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году с педагогами Хотимского района провел встречу Министр образования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парковки, освещение и детская площадка появятся во дворе многоэтажек по ул. Советской в Радуни. Здесь завершаются работы по благоустройству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика