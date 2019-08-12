В Мстиславском районе убрано 55 процентов площадей зерновых

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Каждую погожую минуту на полях Мстиславщины кипит работа. Параллельно с уборкой и доработкой зерновых ведётся активная подготовка почвы и сев озимых культур, выполнение госзаказа по сдаче хлеба государству.

Свои задачи стоят перед тружениками ОАО «Мстиславльлён». Посевы льна, которые занимают 1100 гектаров, вытереблены, и теперь необходимо не пропустить оптимальные сроки и убрать льнотресту с полей.

За время массовой жатвы в Мстиславском районе убрано 55% площадей зерновых.

Хлеборобский труд нелёгкий, и каждый этап его важен и незаменим. Но, пожалуй, самый трудный и почётный — это жатва, не зря уборку зерновых сравнивают с битвой. В ней всё должно соединиться, совпасть, прийти в действие как сложнейший механизм: человеческий фактор, техника и погода. И тогда у нас на столе будет хлеб.

▪ «Ещё дней пять — и жатва нынешнего года станет историей», — говорят комбайнеры-тысячники Виталий и Владимир Бабичи. Фото Валентины Кравцовой.

Мы уже рассказывали о водителе, перевёзшем с полей тысячу тонн зерна. Сегодня герои — комбайнеры-тысячники, первыми намолотившие более полутора тысяч тонн хлеба. Это семейный экипаж Владимира и Виталия Бабичей из ОАО «Октябрь».

12-й год слаженно и добросовестно трудятся Владимир Павлович и Виталий Владимирович на комбайне Lexion-580, и все эти годы становятся лидерами уборочной не только в своём хозяйстве, но и в районе.

Бабич-старший постоянно работает в акционерном обществе, профессионально выполняя на тракторе все сельскохозяйственные операции.

Виталий со школьных лет у отца в помощниках. По профессии он — программист, но каждый сезон неизменно принимает участие в уборке хлеба. Сначала помогает Владимиру Павловичу готовить комбайн к выходу в поле, а потом от зари до зари трудится на косовице рапса, зерновых и зернобобовых.

И неизменно экипаж из бункера своего комбайна первым выдаёт тысячу тонн зерна.

Комбайнеров-тысячников поздравили начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Ма-слаков и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимир Змушко. Владимиру Павловичу и Виталию Владимировичу вручены Благодарственные письма райисполкома, ценные подарки райкома профсоюза ра ботников АПК, футболки и кепки с логотипом профсоюза АПК.

У мстиславских льноводов сейчас не менее горячая и напряжённая пора, чем у хлеборобов. В настоящее время немало хлопот и на льноводческих участках, в три смены, используя сырьё прошлого года, работает цех по переработке льна.

▪ Старательность, трудолюбие и усердие — качества, которые позволяют Ивану Воробьёву добиваться отличных показателей. Фото Валентины Кравцовой.

Тружениками льнозавода вытереблено 570 га льна на зеленец, 530 — на семена. На участках, где лён уже превратился в тресту, он прессуется, а затем свозится на завод. Механизаторы на тракторах со специальными прицепными устройствами ВКЛ-3 проводят вспушивание льна. Эта операция необходима для того, чтобы впоследствии пресс-подборщики подбирали лён, не допуская потерь.

— В этом году получено более 300 тонн льносемян при урожайности 5,7 ц/га, — рассказывает ведущий специалист по выращиванию льна ОАО «Мстиславльлён» Михаил Лорченко. — Мы качественно подготовили почву, внесли необходимое количество удобрений. В течение всего вегетационного периода ухаживали за посевами, соблюдая технологические требования. В оптимальные агротехнические сроки провели теребление. Как и полагается, лён был уложен на стелища под августовские росы, чтобы вылежался, приобрёл необходимую кондицию.

В настоящее время на отдельных участках ведётся выборочная уборка льна. С первой сотни гектаров получено почти 400 тонн льнотресты. Это неплохой показатель. Семена нового урожая просушены. Часть их будет продана, засыпан необходимый семенной фонд под урожай нового года.

Среди тех, кто на протяжении ряда лет вносит значимый вклад в экономику ОАО «Мстиславльлён», — Иван Воробьёв.

Иван Васильевич — механизатор с немалым стажем, ответственный и исполнительный работник. Он любит свою профессию, которую выбрал в школьные годы.

— Мой отец Василий Георгиевич был водителем, и я в семь лет уже научился водить машину, — в короткий обеденный перерыв рассказывает о себе передовой механизатор. — Поэтому вопрос, кем быть, передо мной не стоял. Окончил СПТУ-218 и тружусь на родной земле.

На предприятии Иван Васильевич работает девятый год. За это время сумел показать свои профессиональные навыки не только на мстиславских полях: каждый сезон, начиная с 2013 года, он вместе с коллегами помогает убирать северный шёлк шкловским льноводам. Его трудовые достижения отмечены многими почётными грамотами и благодарственными письмами.

Льноводами Мстиславщины уже проделана основательная работа для получения тресты хорошего качества. Чтобы своевременно и качественно провести её массовую уборку, нужна сухая погода. И тогда экономическое благосостояние предприятия, выход на рентабельную работу будут обеспечены.

Валентина КРАВЦОВА.