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Лукашенко призвал развивать производство белорусских лекарств
13.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отечественные лекарства вместо импортных.
Как рассказал министр журналистам, его ведомство планирует упростить регистрацию зарубежных препаратов. Это, по словам Каланика, создаст справедливую конкуренцию. Кроме того, в ближайшее время появится структура, которая будет следить за качеством лекарств.
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По словам президента, сейчас республика обеспечивает себя лекарствами более чем на 50%.
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