Лукашенко призвал развивать производство белорусских лекарств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отечественные лекарства вместо импортных. Развивать производство белорусских медпрепаратов призвал президент республики Александр Лукашенко. В Минске он встретился с новым министром здравоохранения Владимиром Караником, сообщает телеканал «МИР 24».

«Помню, цифру мы когда-то считали – до 500 миллионов долларов мы тратим на закупку лекарств. Недопустимо много, тем более мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача – до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50% и больше. Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как в промышленности говорят, «комплектующие» этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой и производством лекарственных средств», – отметил белорусский лидер.

Как рассказал министр журналистам, его ведомство планирует упростить регистрацию зарубежных препаратов. Это, по словам Каланика, создаст справедливую конкуренцию. Кроме того, в ближайшее время появится структура, которая будет следить за качеством лекарств.