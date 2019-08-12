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Спасатели приглашают провести время с пользой на «Ярмарке безопасности»!

13.08.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Спасатели приглашают провести время с пользой на «Ярмарке безопасности»!

Уважаемые жители района!

Министерство по чрезвычайным ситуациям приглашает вас посетить «Ярмарку безопасности» в рамках акции «С заботой о малой Родине», которая состоится  14 августа в 15.00 в деревне Жидче на площадке у сельского Дома культуры.

В программе:

— показательные выступления спасателей;

— работа тематических интерактивных площадок МЧС;

— концертная программа «Играй, гармонь, про безопасность!»;

— конкурсы и викторины и многое другое.

Проведите свое время с пользой!

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