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Спасатели приглашают провести время с пользой на «Ярмарке безопасности»!
13.08.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Уважаемые жители района!
Министерство по чрезвычайным ситуациям приглашает вас посетить «Ярмарку безопасности» в рамках акции «С заботой о малой Родине», которая состоится 14 августа в 15.00 в деревне Жидче на площадке у сельского Дома культуры.
В программе:
— показательные выступления спасателей;
— работа тематических интерактивных площадок МЧС;
— концертная программа «Играй, гармонь, про безопасность!»;
— конкурсы и викторины и многое другое.
Проведите свое время с пользой!
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