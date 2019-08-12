Очаг заболевания сибирской язвой в Столинском районе ликвидирован - Минсельхозпрод

Источник материала: Интерфакс

Очаг заболевания сибирской язвой в Столинском районе (Брестская обл.) ликвидирован, случай был единичным, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

"Установлен единичный случай сибирской язвы у лошади в частном секторе в деревне Хотомель Столинского района. Уже проведены мероприятия по ликвидации очага, сейчас проводится профилактика: дезинфекция, вакцинация всего восприимчивого поголовья (крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы). Сегодня мероприятия по вакцинации будут завершены", - сказал Смильгинь, его цитирует госагентство БелТА .

Кроме того, проинформировал замминистра, ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической проводят профилактические мероприятия. Также ведется наблюдение за клиническим состоянием здоровья восприимчивых животных.

"Необходимые меры приняты своевременно", - заявил Смильгинь.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова в свою очередь сообщила, что во время подворных обходов максимально выявлен круг тех, кто мог контактировать с больным животным. "Все они неоднократно осмотрены врачом, ежедневно проводится контроль состояния здоровья, жалоб нет. Тем, кто непосредственно контактировал с животным, назначена антибиотикопрофилактика", - уточнила она.

Заместитель министра заметила, что инкубационный период, в течение которого могло проявиться заболевание у людей, уже закончился. "Никаких последствий для здоровья людей мы не зафиксировали", - сказала она, отметив, что, поскольку инкубационный период для животных продолжается, наблюдение еще ведется.

Кроме того, сообщила Жукова, проводится мониторинг состояния окружающей среды: прежде всего отобраны пробы воды, почвы, при этом взят максимальный радиус, где, возможно, пребывало заболевшее животное. Пастбище, где паслась лошадь, пока не используется.

Как сообщалось, случай заболевания лошади сибирской язвой был зарегистрирован в Столинском районе 10 августа. Труп павшего животного сожжен.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи и лимфатических узлов. Человеку передается через мясо инфицированных животных и продукты их переработки.

В последний раз данное заболевание у животных фиксировали в Беларуси в 1999 году.