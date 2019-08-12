Источник материала: Интерфакс

Новая школа в микрорайоне Казимировка Могилева откроется 1 сентября, сообщает mogilev.1prof.by .

Социально-значимый объект на полгода раньше сдаст ОАО "Строительный трест №12".

Здание возвели в течение года. На объекте работало более 300 человек. "Школу планируем ввести не в марте 2020 года, а 1 сентября - на полгода раньше срока. Не потому, что мы так хотим, а потому, что так нужно: детишки должны начать учебный год вовремя, в светлых просторных классах", - приводятся в сообщении слова генерального директора стройтреста Дмитрия Морозова.

Он также заметил, что ввод новой школы в эксплуатацию позволит разгрузить микрорайон Спутник, также будут созданы новые рабочие места.

Уже подано около 600 заявлений на обучение от родителей, сформировано и набрано 7 первых классов. Всего учебное заведение готово принять свыше 1 тыс. школьников.