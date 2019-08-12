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Новая школа в микрорайоне Казимировка Могилева откроется 1 сентября
Источник материала: Интерфакс
Новая школа в микрорайоне Казимировка Могилева откроется 1 сентября, сообщает
Социально-значимый объект на полгода раньше сдаст ОАО "Строительный трест №12".
Здание возвели в течение года. На объекте работало более 300 человек. "Школу планируем ввести не в марте 2020 года, а 1 сентября - на полгода раньше срока. Не потому, что мы так хотим, а потому, что так нужно: детишки должны начать учебный год вовремя, в светлых просторных классах", - приводятся в сообщении слова генерального директора стройтреста Дмитрия Морозова.
Он также заметил, что ввод новой школы в эксплуатацию позволит разгрузить микрорайон Спутник, также будут созданы новые рабочие места.
Уже подано около 600 заявлений на обучение от родителей, сформировано и набрано 7 первых классов. Всего учебное заведение готово принять свыше 1 тыс. школьников.
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Новая школа в микрорайоне Казимировка Могилева откроется 1 сентября, сообщает mogilev.1prof.by. Социально-значимый объект на полгода раньше сдаст ОАО "Строительный трест...
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