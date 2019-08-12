ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео с танцами дочки футболиста растрогало и удивило пользователей соцсетей

13.08.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У американского футболиста СиДжей Хема и его жены Стефани две дочери — Скайлар и Стелла. Оба родителя ведут Instagram-аккаунты, в которых регулярно появляются их дети. Недавно Стефани опубликовала ролик, в котором ее муж пытается научить старшую дочь нескольким танцевальным движениям. Но в какой-то момент все пошло не по плану, пишет Media Leaks.

Видео начинается вполне безобидно: старшая дочка пытается подпевать песне Peanut butter jelly time и повторяет танцевальные движения за папой. Но вскоре она вытесняет отца с «танцпола» и применяет достаточно нестандартный для своего возраста ход — начинает танцевать тверк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Stephanie Ham (@steph_ham_) 11 Авг 2019 в 6:40 PDT

Ролик быстро набрал популярность, у него уже почти 60 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети оценили поступок девочки. «Это так неправильно, но она чертовски мило топнула ногой», «Когда она топнула ногой, я уже знала, что все кончено», «Это самая забавная и милая вещь, которую я видела за последний год», — отметили юзеры в комментариях.

Реакция СиДжея также не осталась без внимания. Кто то написал: «как батя сказал „оу!“, когда дочка взмахнула ногой… Чуть позже его душа покинула тело…». Еще один пользователь добавил: «йооу, это так мило… Но в то же время, как отец… Я чувствую его боль. Месяц без конфет!!!».

Видео стало популярно и на Reddit. Ниже — некоторые комментарии пользователей форума: «Мне нравится, как отец сразу же смотрит на мать типа: „Это ТВОЯ ошибка!“», «Это перешло от „оууу“ до „ой, нет“ слишком быстро», «От „Маленькой папиной продиджи“ до „Папа внезапно заинтересовался родительским контролем на YouTube“».

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео начинается вполне безобидно: старшая дочка пытается подпевать песне Peanut butter jelly time и повторяет танцевальные движения за папой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр образования встретился с педагогами Хотимщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика