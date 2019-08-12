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Видео с танцами дочки футболиста растрогало и удивило пользователей соцсетей
Источник материала: Tut.by
У американского футболиста СиДжей Хема и его жены Стефани две дочери — Скайлар и Стелла. Оба родителя ведут Instagram-аккаунты, в которых регулярно появляются их дети. Недавно Стефани опубликовала ролик, в котором ее муж пытается научить старшую дочь нескольким танцевальным движениям. Но в какой-то момент все пошло не по плану,
Видео начинается вполне безобидно: старшая дочка пытается подпевать песне Peanut butter jelly time и повторяет танцевальные движения за папой. Но вскоре она вытесняет отца с «танцпола» и применяет достаточно нестандартный для своего возраста ход — начинает танцевать тверк.
Реакция СиДжея также не осталась без внимания. Кто то написал: «как батя сказал „оу!“, когда дочка взмахнула ногой… Чуть позже его душа покинула тело…». Еще один пользователь добавил: «йооу, это так мило… Но в то же время, как отец… Я чувствую его боль. Месяц без конфет!!!».
Видео стало популярно и на Reddit. Ниже — некоторые комментарии пользователей форума: «Мне нравится, как отец сразу же смотрит на мать типа: „Это ТВОЯ ошибка!“», «Это перешло от „оууу“ до „ой, нет“ слишком быстро», «От „Маленькой папиной продиджи“ до „Папа внезапно заинтересовался родительским контролем на YouTube“».
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Видео начинается вполне безобидно: старшая дочка пытается подпевать песне Peanut butter jelly time и повторяет танцевальные движения за папой.
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