Видео с танцами дочки футболиста растрогало и удивило пользователей соцсетей

Источник материала: Tut.by

У американского футболиста СиДжей Хема и его жены Стефани две дочери — Скайлар и Стелла. Оба родителя ведут Instagram-аккаунты, в которых регулярно появляются их дети. Недавно Стефани опубликовала ролик, в котором ее муж пытается научить старшую дочь нескольким танцевальным движениям. Но в какой-то момент все пошло не по плану, пишет Media Leaks.

Видео начинается вполне безобидно: старшая дочка пытается подпевать песне Peanut butter jelly time и повторяет танцевальные движения за папой. Но вскоре она вытесняет отца с «танцпола» и применяет достаточно нестандартный для своего возраста ход — начинает танцевать тверк.

Ролик быстро набрал популярность, у него уже почти 60 тысяч просмотров. Многие пользователи соцсети оценили поступок девочки. «Это так неправильно, но она чертовски мило топнула ногой», «Когда она топнула ногой, я уже знала, что все кончено», «Это самая забавная и милая вещь, которую я видела за последний год», — отметили юзеры в комментариях.

Реакция СиДжея также не осталась без внимания. Кто то написал: «как батя сказал „оу!“, когда дочка взмахнула ногой… Чуть позже его душа покинула тело…». Еще один пользователь добавил: «йооу, это так мило… Но в то же время, как отец… Я чувствую его боль. Месяц без конфет!!!».

Видео стало популярно и на Reddit. Ниже — некоторые комментарии пользователей форума: «Мне нравится, как отец сразу же смотрит на мать типа: „Это ТВОЯ ошибка!“», «Это перешло от „оууу“ до „ой, нет“ слишком быстро», «От „Маленькой папиной продиджи“ до „Папа внезапно заинтересовался родительским контролем на YouTube“».