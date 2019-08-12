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Слуцкому лесхозу удалось замедлить усыхание лесов
13.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Последние несколько лет леса под воздействием климатических факторов и стволовых вредителей ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» были подвергнуты быстрому усыханию.
Так, рост усыхания лесных насаждений наблюдался с 2016 до 2018 года, это требовало от лесхоза жёстких мер - сплошных санитарных рубок.
В 2017 году сплошные санитарные рубки в лесхозе были проведены на площади 365,5 га с вырубаемым объемом древесины 97 тысяч куб. м., в 2018 году площадь сплошных санитарных рубок увеличилась до 695,6 га с объемом вырубленной древесины 198,9 тысяч куб. м.
Только в первом полугодии 2019 года процесс усыхания лесных насаждениях лесхоза замедлился и, как результат, сплошными санитарными рубками вырублено 58,6 тысяч куб. м. древесины на общей площади 210,8 га.
Работники лесной охраны ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» постоянно контролируют санитарное состояние лесов лесхоза, принимают меры по ликвидации потерь от усыхания, своевременному лесовосстановлению вырубленных площадей,
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Только в первом полугодии 2019 года процесс усыхания лесных насаждениях лесхоза замедлился и, как результат, сплошными санитарными рубками вырублено 58,6 тысяч куб. м....
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