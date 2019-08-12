Слуцкому лесхозу удалось замедлить усыхание лесов

Источник материала: Слуцк Город

Последние несколько лет леса под воздействием климатических факторов и стволовых вредителей ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» были подвергнуты быстрому усыханию.

Так, рост усыхания лесных насаждений наблюдался с 2016 до 2018 года, это требовало от лесхоза жёстких мер - сплошных санитарных рубок.

В 2017 году сплошные санитарные рубки в лесхозе были проведены на площади 365,5 га с вырубаемым объемом древесины 97 тысяч куб. м., в 2018 году площадь сплошных санитарных рубок увеличилась до 695,6 га с объемом вырубленной древесины 198,9 тысяч куб. м.

Только в первом полугодии 2019 года процесс усыхания лесных насаждениях лесхоза замедлился и, как результат, сплошными санитарными рубками вырублено 58,6 тысяч куб. м. древесины на общей площади 210,8 га.