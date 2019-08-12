ОДУКПП «Водоканал» просит осиповчан запастись водой

Источник материала: Асiповiцкi край

Осиповичское ДУКПП «Водоканал» сообщает, что в связи с необходимостью выполнения регламентных ремонтных работ на головной канализационной насосной станции 14 августа с 23.00 до 6.00 15 августа будет максимально снижено давление холодной воды. Просьба запастись водой. После поднятия давления возможно временное ухудшение качества воды по цветности и мутности. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.



