|
ОДУКПП «Водоканал» просит осиповчан запастись водой
13.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Осиповичское ДУКПП «Водоканал» сообщает, что в связи с необходимостью выполнения регламентных ремонтных работ на головной канализационной насосной станции 14 августа с 23.00 до 6.00 15 августа будет максимально снижено давление холодной воды. Просьба запастись водой. После поднятия давления возможно временное ухудшение качества воды по цветности и мутности. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осиповичское ДУКПП «Водоканал» сообщает, что в связи с необходимостью выполнения регламентных ремонтных работ на головной канализационной насосной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)