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«ПСЖ» просит за Неймара 250 миллионов евро

13.08.2019 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Санта-Барбара» с Неймаром продолжается. Недавно стало известно, что футболки с его именем исчезли из фан-магазина «ПСЖ» и клуб наконец-то согласился на переговоры о трансфере звездного игрока с «Барселоной», с которой у нее очень напряженные отношения. Только вот условия «ПСЖ» впечатляют, пишет Marca.


Неймар. Фото: Reuters

Как сообщают катарские источники издания, «ПСЖ» пойдет на то, чтобы продать капризного игрока (а тот, напоминаем, отказывается играть за французов), однако условие возможной сделки — 250 миллионов евро. Отмечается, что «ПСЖ» не готов отдать игрока дешевле суммы, которую он заплатил два года назад (222 миллиона).

Требуемая сумма слишком велика для «Барселоны», поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых из своих игроков, в том числе, Коутинью и Ракитича, в довесок к 100 миллионам евро.

Отметим, что «Барселона» уже серьезно потратилась в это трансферное окно, и для покупки Гризманна ей пришлось брать внушительный кредит.

 
 
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