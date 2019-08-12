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Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром воздушное сообщение в Гонконге возобновили, однако, несмотря на это, были отменены сотни рейсов.
Накануне местный аэропорт также не функционировал. Причина – массовые протесты, которые длятся там уже несколько дней.
Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг неё. В залах километровые очереди.
На фоне напряженной обстановки между протестующими и пассажирами возникают конфликты.
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Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром воздушное сообщение...
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