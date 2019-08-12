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Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку

13.08.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку

Утром воздушное сообщение в Гонконге возобновили, однако, несмотря на это, были отменены сотни рейсов.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

Накануне местный аэропорт также не функционировал. Причина – массовые протесты, которые длятся там уже несколько дней.

Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку

Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг неё. В залах километровые очереди.

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы

На фоне напряженной обстановки между протестующими и пассажирами возникают конфликты.

Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Сотни человек устроили сидячую забастовку

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Новости Китая. В Гонконге сотни человек в черных футболках устроили сидячую забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Утром воздушное сообщение...
 
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