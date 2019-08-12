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Бешеный енот покусал 24-летнюю жительницу Белоозёрска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительницу Белоозерска покусал бешеный енот.
Как
На следующий день утром енот умер. После исследования оказалось, что животное было больно бешенством.
Молодые люди, контактировавшие с енотом, были госпитализированы. Им были проведены неотложные медицинские манипуляции и назначен курс прививок. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
С 8 августа на участке между Стайковским и Житлинским сельскими советами Ивацевичский райисполком установил карантин на 2 месяца. Рядом нет населенных пунктов, поэтому для местных жителей эта ситуация не представляет угрозы.
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Новости Беларуси. Жительницу Белоозерска покусал бешеный енот.
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