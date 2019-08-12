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Лыжи, центр хирургии и работа на Африканском континенте. Виктор Шейман доложил Президенту Беларуси о выполнении его поручений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управляющий делами доложил о выполнении поручений главы государства в разных сферах. Речь в том числе шла и о строительстве предприятия по выпуску пластиковых лыж. Производство должны запустить уже в октябре. Также Президент поинтересовался вопросами создания современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня.
Также Виктор Шейман рассказал о работе, которая по поручению главы государства проводится на Африканском континенте. К примеру, практически готово к вводу в эксплуатацию совместное сельхозпредприятие, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. В стадии реализации еще несколько проектов: в области грузоперевозок, дорожного строительства и электрификации.
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Лыжи, центр хирургии и работа на Африканском континенте. Виктор Шейман доложил Президенту Беларуси о выполнении его поручений
Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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