﻿ На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

13.08.2019 17:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Непогода продолжит держать в тонусе аграриев и впредь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики вновь объявляют штормовое предупреждение и на 14 августа. Проливные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер, пришедшие с циклоном с юго-запада Европы проходят транзитом через Беларусь. В столице были подтоплены десятки участков дорог. Вот так, к примеру, автолюбители фарсировали мутные воды столичной улицы Люцинская.

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

С пометкой «молния» приходят новости с накрытой непогодой Брестской области. Эпицентром стихии стал Кобрин. Ураган бушевал здесь не меньше часа и оставил не то что осадок – неприятный след в городе и окрестностях.

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Улицы-утопленники и преграды-блоки в виде десятков поваленных деревьев. Ожидается, что нынешняя погода продержится в Беларуси почти всю неделю. Унесенный ветром циклон отступит ближе к выходным.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Непогода продолжит держать в тонусе аграриев и впредь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео с танцами дочки футболиста растрогало и удивило пользователей соцсетей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика