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Синоптики снова предупреждают: ливни, град и шквалистый ветер во всех регионах страны
13.08.2019 17:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ливни, грозы, шквалистый ветер и град – такую погоду стоит ожидать белорусам в среду, 14 августа.
14 августа погодные условия в Беларуси будут в основном определять активные фронтальные разделы, в ночные часы по северной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Белгидромет.
Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать. Ожидается облачно с прояснениями.
Ночью по югу, днем во многих районах страны дожди, грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку в отдельных районах град.
Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах по юго-востоку сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+29°С.
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Ливни, грозы, шквалистый ветер и град – такую погоду стоит ожидать белорусам в среду, 14 августа.
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