Синоптики снова предупреждают: ливни, град и шквалистый ветер во всех регионах страны

Источник материала: Ежедневник





Ливни, грозы, шквалистый ветер и град – такую погоду стоит ожидать белорусам в среду, 14 августа.

14 августа погодные условия в Беларуси будут в основном определять активные фронтальные разделы, в ночные часы по северной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Белгидромет.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать. Ожидается облачно с прояснениями.

Ночью по югу, днем во многих районах страны дожди, грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку в отдельных районах град.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы в отдельных районах по юго-востоку сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+29°С.